Отпуск выпал на майские: что делать?

Эксперты рассказали, что делать россиянам, которые угодили в майскую ловушку с отпуском. Многие граждане заранее оформили отпуск с 4 по 7 число, между майскими выходными, чтобы получились небольшие каникулы. Однако президент страны издал указ, предусматривающий, что россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно.

«Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем», — отметила эксперт.

Она пояснила, что нерабочие дни не являются праздничными, у них особенный статус.

Они включаются в отпуск и оплачиваются по среднему заработку. Дата окончания такого отпуска остается неизменной. Если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, это не является основанием для переноса - необходимо договариваться с руководством и по взаимному согласию переносить отпуск.