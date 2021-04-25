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Отпуск выпал на майские: что делать?

Майк Габриелян
1 час назад
Эксперты рассказали, что делать россиянам, которые угодили в майскую ловушку с отпуском. Многие граждане заранее оформили отпуск с 4 по 7 число, между майскими выходными, чтобы получились небольшие каникулы. Однако президент страны издал указ, предусматривающий, что россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно.
Отпуск выпал на майские: что делать?
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Чтобы 4 дня отпуска не пропали, можно предпринять несколько шагов, пишет «Российская газета». Издание цитирует доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Людмилу Иванову-Швец.
«Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем», — отметила эксперт.
Она пояснила, что нерабочие дни не являются праздничными, у них особенный статус.
Они включаются в отпуск и оплачиваются по среднему заработку. Дата окончания такого отпуска остается неизменной. Если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, это не является основанием для переноса - необходимо договариваться с руководством и по взаимному согласию переносить отпуск.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент РФ Владимир Путин согласился сделать дни с 1 по 10 мая выходными.
Личный счет,Владимир Путин,Торгово-промышленная палата,"Российская газета",
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