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Названа доля потративших материнский капитал российских семей

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
4 часа назад
Более 60% российских семей, получивших сертификаты на материнский капитал, полностью использовали его, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
60% семей полностью использовали маткапитал
Фото: ТАССТАСС
Средства материнского капитала полностью потратили 6 млн 535 тыс. 894 владельцев маткапитала, или 60,12% от общего количества семей, получивших сертификаты, передает ТАСС.
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что материнский капитал с начала реализации программы до 1 апреля 2021 года получили 11,1 млн российских семей.
В начале марта в России упростили правила использования маткапитала.
Ранее Голикова поручила усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет, в частности, защитить права при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий.
Напомним, государственная программа материнского капитала действует с 2007 года. С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 тыс. 882 рублей на первого ребенка и 639 тыс. 432 рублей – на второго.
Личный счет,Татьяна Голикова,Минтруд,ИТАР-ТАСС,
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