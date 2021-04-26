Штрафы и доплаты: что изменится для россиян в мае

Портал News.ru составил список изменений, которые ждут россиян с 1 мая. В частности, месяц начнется с продленных праздничных выходных.

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Как писал «Рамблер», президент России Владимир Путин по предложению Роспотребнадзора сделал нерабочими четыре дня между майскими праздниками (с сохранением зарплаты): отдых продлится с 1 по 10 мая, 11 мая - первый рабочий день.

К 9 мая, Дню победы, Пенсионный фонд России перечислит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны дополнительную выплату в десять тысяч рублей. Выплату получат 33,2 тысячи человек одновременно с пенсией.

News.ru отмечает, что в дополнение к федеральным ветераны получат региональные выплаты, от десяти до 25 тысяч рублей в зависимости от субъекта РФ.

Кроме того, с 1 мая в России начнут выписывать новые штрафы. За высадку несовершеннолетнего безбилетника из общественного транспорта водителю придется заплатить пять тысяч рублей, должностным лицам - 20 -20 тысяч рублей.

Если ребенка высадили и в результате этого пострадало его здоровье, нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

Также с 1 мая россиянам, прибывающим из-за рубежа, нужно будет сдать два теста на коронавирус в течение пяти дней после возвращения. Между первым и вторым ПЦР-тестами должно пройти не меньше суток. Результаты нужно загрузить на сайт госуслуг.

С 21 мая россияне смогут автоматически (без личной подачи декларации 3-НДФЛ) получать налоговый вычет на покупку жилья, земли, погашение процентов по ипотеке и по индивидуальным инвестиционным счетам.