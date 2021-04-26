В чужом кармане: сколько зарабатывает организатор праздников

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 27-летний event-менеджер московского агентства Лилия. Во время учебы в университете (факультет менеджмента) Лилия работала промоутером - помогала организовывать вечеринки в барах и клубах.

Карьеру в event-индустрии она начала с неоплачиваемой стажировки в агентстве, которое занималось организацией семейных праздников. Теперь Лилия работает в компании, которая берется за самые разные мероприятия.

«Компании в ивенте могут быть очень разные, кто-то занимается в основном организацией корпоративов, другие устраивают только свадьбы/дни рождения, кто-то проводит маркетинговые мероприятия для брендов, к примеру, презентации новой модели машины или линейки одежды. Сейчас я работаю в агентстве, которое может организовать и корпоратив, и свадьбу, главное ограничение - мероприятие должно быть на 50 человек минимум», - рассказывает Лилия.

В вакансии, на которую откликнулась Лилия, обещали доход от 100 000 рублей: 60 000 рублей оклад + бонусы за реализованные проекты.

«Я работаю в компании около двух лет. Нужно понимать, что год работы пришелся на пандемию, поэтому несколько месяцев я не получала и 60 тысяч. Потом дело наладилось, мы занялись организаций онлайн-мероприятий, потихоньку снова начались праздники. В горячие сезоны, новый год-май-лето-сентябрь, я могу заработать до 150 тысяч в месяц, в обычное время - 80-90», - отмечает Лилия.

В ее обязанности входит полный комплекс работ по организации мероприятий - от разработки идеи до ее реализации, подготовка тендерных предложений и смет, презентация проекта клиенту, координация работы подрядчиков.

Среди требований был указан опыт работы event-менеджером от трех лет, опыт реализации проектов на 100 человек и больше, наличие реализованных проектов с бюджетом от 15 миллионов рублей (таких проектов у Лилии тогда еще не было, но ее портфолио очень понравилось работодателю).

«Специалисту моей сферы нужно иметь хорошую базу, контакты площадок для проведения мероприятий, подрядчиков, ведущих. Когда тебя берут не в качестве ученика-новичка, от тебя ждут связей. Связи - это скидки от площадок, это надежное налаженное сотрудничество, работа без срывов», - подчеркивает Лилия.

Главным плюсом своей работы она называет отсутствие рутины и новизну задач, но это же становится и главным минусом, организация мероприятий не по шаблону - это работа 24/7.

«Ты постоянно встречаешься или созваниваешься с клиентом, обсуждаешь, какие приглашения печатать, какие подарки дарить гостям, какие правки нужно внести в сценарий. Чаще всего в бюджет уложиться не удается, поэтому приходится искать компромиссы. За несколько дней до праздника, когда начинается подготовка площадки, монтаж оборудования, ты постоянно туда ездишь, все контролируешь, чтобы не было сюрприза в последний момент», - говорит Лилия.

Лилия живет в своей квартире и копит на машину, одна из самых больших ее трат - кафе и доставка еды, так как готовить дома она не успевает. Рабочий бонус - мобильную связь ей полностью компенсируют.

Примерные траты Лилии (в месяц):

На кафе/заказ еды - до 30 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/бары/выставки) - до 15 000 рублей

На салон красоты - от 10 000 до 15 000 рублей

На одежду - до 10 000 рублей

На общественный транспорт и такси - до 7 000 рублей

На спонтанные покупки - до 5 000 рублей

На домашний интернет - 1 500 рублей