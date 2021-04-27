Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордную сумму

Первую пару кроссовок бренда Yeezy, основанного американским рэпером Канье Уэстом, продали на аукционе за рекордные $1,8 млн. Модель придумали в 2008 году дизайнеры Nike Марк Смит
и Тиффани Бирс вместе с Уэстом, и именно с этой пары началась история бренда несостоявшегося кандидата в президенты США. Прототип кроссовок Nike Air Yeezy 1 от рэпера Канье Уэста продали на аукционе Sotheby's. Пара установила мировой рекорд цены на кроссовки в ходе частной продаже в Гонконге. С создания Nike Air Yeezy 1 в своё время началась раскрутка основанного Уэстом бренда Yeezy. Эту пару создали эксклюзивно и в дальнейшем не перевыпускали. Сам Уэст лишь однажды появился в ней на публике во время вручения премии «Грэмми» в 2008 году. Несколько лет до продажи они хранились в частной коллекции: бывший владелец приобрёл их на благотворительном аукционе в одной из больниц штата Орегон. Рекордную цену за пару Yeezy предложила платформа для инвестирования в кроссовки Rares, специализирующаяся на скупке и перепродаже редкой обуви. В июне 2021 года компания планирует предложить всем желающим купить «долю» в этой паре, которая продолжит расти в цене. Бренд Yeezy с момента появления первых кроссовок набрал популярность и стал самым доходным в коллекции бизнесов рэпера. В 2015 году Канье Уэст заключил многолетний контракт на производство с Adidas, а в прошлом году продажи бренда достигли $1,7 млрд ($1,3 млрд в 2019-м). По оценкам экспертов, к 2026 году объём продаж Yeezy легко может превысить $3 млрд, а их совместный бизнес с Adidas уже сейчас оценивается в $1,5 млрд. Операционный доход компании, полностью принадлежащей рэперу, в прошлом году составил $214 млн, а состояние самого Уэста — $1,8 млрд. Продажа Nike Air Yeezy 1 установила сразу два рекорда: первые кроссовки стоимостью более $1 млн и самые дорогие в истории. До этого рекорд принадлежал кроссовкам Nike Air Jordan 1 в красно-чёрно-белой расцветке клуба «Чикаго» — их в 1985 году надевал на игру легендарный баскетболист Майкл Джордан
. Эта пара ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $560 000. Фото: кадр из видео / YouTube-канал ColoCulture Media Подпишись на наш инстаграм , чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.