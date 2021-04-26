Россияне массово уходят из валютных вкладов

Одновременно за март почти в 13 раз замедлился приток валюты на текущие счета — их объем подрос лишь на 47,6 миллиона долларов и на начало апреля достиг 29,44 миллиарда.

Лидерами по приросту валютных остатков на текущих счетах здесь стали Сбербанк (рост на 78 миллионов долларов), Райффайзенбанк (17,8 миллиона долларов), "Открытие" (15,2 миллиона долларов), Росбанк (13,8 миллиона долларов) и Совкомбанк (13 миллионов долларов). Крупный приток показали МКБ (9 миллионов долларов), "Юникредит" (6,2 миллиона долларов) и Газпромбанк (6 миллионов долларов). В то же время ряд крупных кредитных организаций показали отток — это ВТБ (66,8 миллиона долларов), Альфа-банк (6,2 миллиона долларов) и Россельхозбанк (1,4 миллиона долларов).