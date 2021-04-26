Россияне массово уходят из валютных вкладов

Традиционно основной отток валюты с депозитов приходится на системно значимые кредитные организации: в марте россияне забрали с их депозитов 863,4 миллиона долларов. В лидерах по оттоку средств оказались Сбербанк
(снижение на 635,6 миллиона долларов), ВТБ
(82,6 миллиона долларов) и Альфа-банк
(80,5 миллиона долларов). Россияне также снимали средства с валютных вкладов в "Открытии" (68,1 миллиона долларов), "Юникредите" (67,4 миллиона долларов), Райффайзенбанке
(18,5 миллиона долларов), МКБ (12 миллионов долларов), Росбанке
(9,1 миллиона долларов) и Россельхозбанке
(2,3 миллиона долларов).