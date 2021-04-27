Влетаете на проценты: Эксперт предупредил об опасности дебетовых карт

Глава Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков
рассказал, что многие клиенты банков не следят за остатком средств на дебетовой карте и становятся должниками из-за при подключенного овердрафта. Об этом сообщает
News.ru.
В рамках овердрафта банк дает клиенту право расплачиваться картой, когда сумма покупки превышает размер остатка. В результате образуется перерасход. Процентная ставка по овердрафту может составлять от 18 до 30 процентов годовых. Требуется или полное погашение задолженности в течение месяца или выплата процента от долга.
«Опасность такой карты заключается в том, что вы зачастую не контролируете размер остатка на счёте. И уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать», - предупредил Солодков.
Он отметил, что проценты и штрафы за просрочку по картам с овердрафтом могут быть гораздо выше, чем по кредиткам.
Как писал «Рамблер», ранее эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов
посоветовал не расплачиваться банковскими картами на незнакомых сайтах.
Он объяснил, что сейчас существует множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.
Сизов посоветовал завести для онлайн-покупок карту с отдельным счетом и отправлять на нее ровно столько денег, сколько вы планируете потратить сегодня.