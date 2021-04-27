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Правительство продлит программу туристического кешбэка

Лера Букина
2 часа назад
Власти продлят программу туристического кешбэка на поездки по России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передают «Ведомости».
Правительство продлит программу туристического кешбэка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил продлить программу до конца года.
«По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть в путешествии по нашей стране», — сообщил Мишустин.
Он отметил, что правительство собирается дополнительно выделить на программу 4,7 млрд рублей. В марте было выделено 2 млрд рублей на реализацию третьего этапа программы. Кешбэк получили почти 700 000 россиян, подчеркнул Мишустин.
Третий этап программы туров по России с кешбэком был запущен 18 марта. Путевку необходимо купить до 15 июня и отправиться отдыхать до 30 июня. Кешбэк от покупки будет составлять 20% от ее цены, но не более 20 000 рублей. Оплату необходимо произвести банковской картой «Мир».
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне получили 2,4 млрд рублей за туры с кешбэком.
Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Ведомости,
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