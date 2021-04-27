Правительство продлит программу туристического кешбэка

Он отметил, что правительство собирается дополнительно выделить на программу 4,7 млрд рублей. В марте было выделено 2 млрд рублей на реализацию третьего этапа программы. Кешбэк получили почти 700 000 россиян, подчеркнул Мишустин.

Третий этап программы туров по России с кешбэком был запущен 18 марта. Путевку необходимо купить до 15 июня и отправиться отдыхать до 30 июня. Кешбэк от покупки будет составлять 20% от ее цены, но не более 20 000 рублей. Оплату необходимо произвести банковской картой «Мир».