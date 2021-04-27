Кешбэк на путевки в детские лагеря будет действовать до конца года

«Мы по поручению президента, который в послании подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления, подготовили программу поддержки доступных поездок в детские лагеря», - рассказала Догузова журналистам.
Запуск программы намечен на 20 мая, в ней будет использоваться текущий механизм автоматического возврата средств, по которому купившим путевку родителям в течение пяти дней с момента покупки вернется 50% стоимости на карту «Мир».
По словам главы Ростуризма, к участию в программе приглашены все стационарные лагеря страны: им необходимо создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями и подключить ее к интернет-эквайрингу, провести тестовые транзакции. Потенциальным участникам программы уже разослана инструкция по подключению.
К моменту запуска программы список всех лагерей-участников появится на сайте мирпутешествий.рф.
Как сообщал «Рамблер», в ходе послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин предложил подключить детские лагеря к программе туристического кешбэка и возвращать родителям половину стоимости путевки. Он также поручил продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России, до конца года.