Решетников поручил изменить расчет реальных доходов россиян

По словам министра, между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными существуют постоянные расхождения, и этот разрыв необходимо сокращать.

Решетников также добавил, что за счет уточнения состава данных и расширения состава обрабатываемых источников информации можно уточнить расчеты и сделать их более полными. Министр подчеркнул, что это становится методологической задачей текущего года.