Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Решетников поручил модернизировать расчет реальных доходов россиян

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что методологию сбора данных о реальных доходах населения России необходимо модернизировать, а также расширить состав обрабатываемых источников информации. Об этом министр сказал во время итоговой коллегии Росстата, сообщает ТАСС.
Решетников поручил изменить расчет реальных доходов россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Начну с самого чувствительного — методологической модернизации. И здесь, наверное, ключевым направлением работ является такая чувствительная тема, как доходы населения», — сказал Решетников.
По словам министра, между данными по доходам населения в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными существуют постоянные расхождения, и этот разрыв необходимо сокращать.
Решетников также добавил, что за счет уточнения состава данных и расширения состава обрабатываемых источников информации можно уточнить расчеты и сделать их более полными. Министр подчеркнул, что это становится методологической задачей текущего года.
Ране россияне рассказали, какой доход считают достаточным для достойной жизни.
Личный счет,Максим Решетников,Минэкономразвития,Росстат,ИТАР-ТАСС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители