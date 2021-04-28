В России в 15 раз выросло число фальшивых иностранных купюр

В России в 15 раз увеличилось количество выявленных в банковской системе поддельных денежных знаков иностранных государств. Об этом говорится в материалах Центрального банка

Так, в I квартале 2021 года в стране выявили 6 080 подделок, из них 4 156 купюр — в феврале, 1 492 — в январе и 432 — в марте. Годом ранее общий показатель за I квартал составил 393 штуки.

Большую часть фальшивых денежных знаков составили доллары США (5968 штук), наиболее часто подделываемыми оказались банкноты номиналом 50 долларов серии 2013 года. Ненастоящих евро обнаружили 109.

До этого рекордным периодом считался 2016 год, когда в России выявили 4546 фальшивых банкнот.