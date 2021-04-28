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В России в 15 раз возросло число фальшивых иностранных купюр

News.ru
58 минут назад
В России в 15 раз увеличилось количество выявленных в банковской системе поддельных денежных знаков иностранных государств. Об этом говорится в материалах Центрального банка.
В России в 15 раз выросло число фальшивых иностранных купюр
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Так, в I квартале 2021 года в стране выявили 6 080 подделок, из них 4 156 купюр — в феврале, 1 492 — в январе и 432 — в марте. Годом ранее общий показатель за I квартал составил 393 штуки.
Большую часть фальшивых денежных знаков составили доллары США (5968 штук), наиболее часто подделываемыми оказались банкноты номиналом 50 долларов серии 2013 года. Ненастоящих евро обнаружили 109.
До этого рекордным периодом считался 2016 год, когда в России выявили 4546 фальшивых банкнот.
Ранее ЦБ сообщил, что количество обнаруженных поддельных рублей в указанный период сократилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 32,2% в сравнении с IV кварталом 2020 года. Всего за три месяца было выявлено около 10 тысяч фальшивок.
Личный счет,Центральный банк России,
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