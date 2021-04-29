В России могут усилить наказание за выплату серой зарплаты

Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.