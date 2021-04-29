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Совфед подготовит предложения об усилении наказания за выплату серой зарплаты

ТАСС
2 часа назад
Сенаторы РФ подготовят предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам неофициальной заработной платы. Об этом говорится в утвержденном перечне поручений членам Совфеда по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию (документ есть в распоряжении ТАСС).
В России могут усилить наказание за выплату серой зарплаты
Фото: ReutersReuters
"Продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", - говорится в документе.
Ранее глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объем фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30-40% россиян получают серую зарплату. Он добавил, что порядка 25 миллионов человек в РФ вовлечены в неофициальную занятость, это 32,5% экономически активного населения.
Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Личный счет,Компании,Анатолий Артамонов,Владимир Путин,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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