В России могут усилить наказание за выплату серой зарплаты

"Продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным работникам, обеспечив постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и подготовку системных предложений о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности, а также об усилении ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды", - говорится в документе.