Порядок получения налоговых вычетов упростят

Теперь россиянам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на приобретение жилья или погашения процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете. ФНС получит всю необходимую информацию из банков, которые смогут присоединиться к такому обмену добровольно.
Кроме того, сократятся сроки проверки права на вычеты и возврата средств — с четырёх до полутора месяцев. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.