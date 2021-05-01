Порядок получения налоговых вычетов упростят

Теперь россиянам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на приобретение жилья или погашения процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете. ФНС получит всю необходимую информацию из банков, которые смогут присоединиться к такому обмену добровольно.