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Россиянам рассказали, когда наличные деньги исчезнут из оборота

News.ruиещё 1
2 часа назад
По мере введения новых платёжных инноваций наличных денег станет существенно меньше, однако какая-то их часть всё равно останется в обороте. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.
По его словам, со временем доля наличных средств достигнет своего предела и дальше будет оставаться приблизительно на одном уровне. Поэтому в ближайшие десятилетия не стоит ожидать полного исчезновения налички.
В скором времени уменьшению наличности может существенно поспособствовать введение цифровых валют, однако, как отметил аналитик, пока рано делать выводы о влиянии электронных денег на физически существующие.
Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ:
Из вещей, которые могут повлиять на сокращение наличности в ближайшее время — это введение цифровых валют в Центральных банках. Но пока говорить о том, что это всё будет запущено и будет пользоваться большим успехом преждевременно, потому что даже ЦБ в своих консультациях говорят, что они пока изучают этот вопрос и не приняли окончательное решение о запуске.
Сафонов также добавил, что в Москве нет проблемы с оплатой безналом. Исключение составляют лишь те заведения и магазины, которые экономят на эквайринге. Однако в регионах ситуация обстоит иначе — в некоторых маленьких городах в большинстве случаев расплачиваются наличными.
Из личного опыта можно сказать, что в Москве наличными практически не пользуешься, но выезжая за пределы МКАДа, чаще всего они требуются, — подчеркнул специалист.
Ранее крупные российские банки заявили, что готовы принять участие в тестировании цифрового рубля. Банкиры не сомневаются, что электронная валюта будет пользоваться спросом у клиентов.
Личный счет,Видео,Игорь Сафонов,ВШЭ,Центральный банк России,
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