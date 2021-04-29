Игорь Сафонов. По мере введения новых платёжных инноваций наличных денег станет существенно меньше, однако какая-то их часть всё равно останется в обороте. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ

По его словам, со временем доля наличных средств достигнет своего предела и дальше будет оставаться приблизительно на одном уровне. Поэтому в ближайшие десятилетия не стоит ожидать полного исчезновения налички.

В скором времени уменьшению наличности может существенно поспособствовать введение цифровых валют, однако, как отметил аналитик, пока рано делать выводы о влиянии электронных денег на физически существующие.

Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ:

Из вещей, которые могут повлиять на сокращение наличности в ближайшее время — это введение цифровых валют в Центральных банках. Но пока говорить о том, что это всё будет запущено и будет пользоваться большим успехом преждевременно, потому что даже ЦБ в своих консультациях говорят, что они пока изучают этот вопрос и не приняли окончательное решение о запуске.

Сафонов также добавил, что в Москве нет проблемы с оплатой безналом. Исключение составляют лишь те заведения и магазины, которые экономят на эквайринге. Однако в регионах ситуация обстоит иначе — в некоторых маленьких городах в большинстве случаев расплачиваются наличными.

Из личного опыта можно сказать, что в Москве наличными практически не пользуешься, но выезжая за пределы МКАДа, чаще всего они требуются, — подчеркнул специалист.