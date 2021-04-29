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В России хотят ужесточить наказание за «серые» зарплаты

Алиса Селезнёва
1 час назад
Сенаторы разрабатывают предложения по ужесточению ответственности для работодателей за выплату неофициальной зарплаты. Об этом со ссылкой на перечень поручений членам Совфеда по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пишет ТАСС.
В России хотят ужесточить наказание за «серые» зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В документе отмечается, что Совет Федерации должен продолжить работу по «совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной зарплаты наемным работникам».
Для этого предлагается вести постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, а также подготовить предложения «о мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности» и усилении «ответственности работодателей за выплату неофициальной заработной платы наемным работникам и за уклонение от уплаты страховых взносов».
При этом глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов ранее отмечал, что около 30-40% россиян получают зарплату «в конверте». А
объем фонда неофициальных зарплат в стране, по его оценке, превышает 10 триллионов рублей ежегодно.
Как писал «Рамблер», ранее в России вступили в силу новые правила обращения наличных - поправки в «антиотмывочный» закон. Поправки усиливают контроль над любыми операции с наличными, если сумма составляет 600 тысяч рублей и более.
По мнению экспертов, изменения в законодательстве направлены в том числе и на борьбу с предприятиями малого бизнеса из «серой зоны», в которых работают пять-шесть миллионов россиян.
Личный счет,Анатолий Артамонов,Владимир Путин,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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