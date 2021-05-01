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У двух категорий россиян повысились пенсии

Российская Газетаиещё 1
1 час назад
С 1 мая пересчитана пенсия бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. За вредные и тяжелые условия труда им предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости.
У двух категорий россиян повысились пенсии
Фото: ТАССТАСС
По информации Пенсионного фонда России, размер доплат рассчитывается по специальной формуле. И он зависит сразу от нескольких показателей - от суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, фактически поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров. Корректировка доплат к пенсиям происходит четыре раза в год - то есть фактически поквартально. При ежеквартальной корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от суммы взносов по дополнительным тарифам, которые делают работодатели.
Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается и среднемесячный размер заработной платы в России. В среднем ежемесячная доплата летчикам по стране составляет чуть более 7 тысяч рублей, а шахтерам - около 4 тысяч рублей.
Доплату назначают после выхода работников на заслуженный отдых.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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