У двух категорий россиян повысились пенсии

С 1 мая пересчитана пенсия бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. За вредные и тяжелые условия труда им предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости.

Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается и среднемесячный размер заработной платы в России. В среднем ежемесячная доплата летчикам по стране составляет чуть более 7 тысяч рублей, а шахтерам - около 4 тысяч рублей.