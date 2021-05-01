У двух категорий россиян повысились пенсии

По информации Пенсионного фонда России, размер доплат рассчитывается по специальной формуле. И он зависит сразу от нескольких показателей - от суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, фактически поступивших в бюджет ПФР
в предыдущем квартале от организаций, использующих труд летчиков и шахтеров. Корректировка доплат к пенсиям происходит четыре раза в год - то есть фактически поквартально. При ежеквартальной корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от суммы взносов по дополнительным тарифам, которые делают работодатели.