Кто рискует получить отказ в ипотеке

Адвокат Геннадий Нефедовский предупредил, что отказать в ипотечном кредите могут не только из-за дохода потенциального заемщика, но и из-за источника средств на первоначальный взнос. Об этом сообщает News.ru.

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Юрист подчеркнул, что высокий доход, доказанный справкой 2-НДФЛ, - не гарантия платежеспособности для банка (из-за пандемии выросли риски потери работы).

Нефедовский назвал несколько групп заемщиков, которым могут отказать в ипотеке в 2021 году. В первую очередь, это молодые люди до 21 года, будущие пенсионеры, которым в период выплаты кредита должно исполнится 65 лет, и работники пострадавших из-за коронавируса отраслей (ресторанного бизнеса, туризма, частные предприниматели и самозанятые).

По словам Нефедовского, заемщики, которые для первоначального взноса используют материнский капитал, также рискуют получить отказ. Как объяснил юрист, банк исходит из того, что материальное положение такой семьи не позволяет накопить деньги без помощи государства, потому у нее могут возникнуть проблемы с выплатой кредита.

Адвокат напомнил, что банк будет рассчитывать сумму ежемесячного платежа так, чтобы она не превышала 50–60 процентов от общего дохода семьи.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2020-го государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года.

В конце 2020-го президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.