Центробанк ужесточит требования к займам, которые будут выдаваться с июля 2021 года. Вместе с тем будут смягчены требования к выданным до апреля 2020 года потребительским кредитам, что позволит банкам высвободить капитал. Об этом в четверг сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение отменить с 30 июня 2021 года надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

В регуляторе полагают, что экономическая активность в стране восстановилась раньше, чем прогнозировалось, что позволяет отказаться от регуляторных послаблений в сфере кредитования.

К 1 июля банкам придется сформировать резервы на возможные потери по ссудам физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу, которые были реструктурированы в связи с пандемией.

В ЦБ ожидают, что изменения позволят высвободить капитал банков общим объемом 124 миллиарда рублей. Эти средства помогут финансовым учреждениям поддержать нормативы достаточности капитала и покрыть потери по другим кредитам.

Объём потребительских кредитов, выданных в России в марте, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В среднем россияне в марте занимали у банков по 308 тысяч рублей. Это на 4,9% больше, чем в феврале, — сообщили в «Эквифаксе».

Кроме того, на 11,4%, до 1,1 млн, увеличилось и количество оформленных кредитов. Общий портфель потребительского кредитования в России в марте вырос на 16,9%, до 340,6 млрд рублей.

Эксперты полагают, что увеличение заимствований связано с максимально либеральной кредитной политикой банков. Кроме того, оказало влияние и снижение активности в секторе POS-кредитования (выдача займов в торговых точках на конкретные товары).

Аналитики прогнозируют, что к концу года средний размер потребкредита в стране превысит 330 тысяч рублей.

Ранее исследование Национального бюро кредитных историй показало, что в I квартале 2021 года количество выданных микрозаймов составило шесть миллионов единиц, превысив прошлогодний показатель на 27,3%. Наибольшее их количество было выдано в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Речь идёт о так называемых займах «до зарплаты», величина которых не превышает 30 тысяч рублей.

Кроме того, показатель I квартала текущего года является на 7,5% больше значения предыдущего квартала, когда граждане взяли 5,58 миллиона единиц.

Правительство РФ намерено пересмотреть ряд условий программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), снизив суммы максимальных займов и сократив в три раза сроки финансирования на пополнение оборотных средств. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, который есть в распоряжении у издания.

Согласно документу, на льготные кредиты размером до 2 млрд рублей теперь смогут рассчитывать не все субъекты МСП, а только средний бизнес. Малым предприятиям будут доступны кредиты размером 500 млн рублей, микропредприятиям - 200 млн рублей. Кроме того, срок субсидирования банков на снижение ставки сократится с 10 до пяти лет, а максимальный срок договора о финансировании на пополнение оборотных средств снизится с трех лет до одного года.

"Известия" сообщают, что планируется также урезать уровень компенсации банкам дешевой процентной ставки. В частности, эта мера распространится на строительные компании и участников рынка аренды как движимого, так и недвижимого имущества (снижение с 3% до 1%). В документе также идет речь о запрете на получение льготных кредитов компаниями, учредителем которых с долей более 25% капитала выступает крупный бизнес.

Кроме того, в проекте запрещается выдавать уполномоченным банкам на инвестиционные цели больше денег, чем на пополнение оборотных средств. Сейчас это соотношение составляет примерно 70% на 30%, напоминает газета.

Минэкономразвития РФ не ответили на вопрос издания, почему условия программы потребовали изменений, и не уточнили, возможны ли дополнительные корректировки в правилах. С аналогичным вопросом "Известия" обратились в Минфин РФ

В пресс-службе Сбербанка газете сообщили, что в курсе планов правительства по ужесточению условий программы. В банке считают, что новые правила могут создать риски замедления темпов кредитования, поскольку ограничат суммы и сроки соглашений.

О программе льготного кредитования

Министерство экономического развития РФ запустило программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта в феврале 2019 года. Участниками программы стали 90 банков.

Весной 2020 года в программу льготного кредитования вносились антикризисные изменения, которые упростили требования к заемщику. Были исключены требования об отсутствии задолженности по налогам, сборам, заработной плате, об отсутствии просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по кредитным договорам. Кроме того, были расширены возможности по рефинансированию кредитов, а также появилась возможность получения кредитов по льготной ставке микропредприятиями, осуществляющими деятельность в сфере торговли и реализующими подакцизные товары. Нормы были введены на двухлетний срок.

Как отмечают "Известия", в конце марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предупреждал, что условия программы, которые были значительно смягчены в пиковый период кризиса, вызванного распространением коронавируса, придется изменить по мере восстановления экономики.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампредседателя данного комитета Игорь Дивинский внесли законопроект, позволяющий Банку России ограничивать выдачу кредитов населению, микрофинансовыми организациями и банками. Об этом сообщается на сайте Думы.

По данным из пояснительной записки, целью проекта является введение дополнительного макропруденциального инструмента, который будет направлен на устранение накопления рисков заемщиками, а также замедление избыточного роста необеспеченного потребительского кредитования.

Благодаря данному законопроекту теперь совет директоров ЦБ будет решать, какую долю кредитов и за какой период времени от общего квартального объема таковых банк может выдать заемщикам. Эти нормы нацелены на займы, которые никак не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. Исключением стали кредиты на покупку жилья, отметило ведомство.

Российским банкам предрекли потерю до трети прибыли в 2021 году. Чтобы компенсировать отток сотен миллиардов рублей, банки будут увеличивать ставки по кредитам, уверены эксперты.

Такой прогноз дало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По итогам 2020 года чистая прибыль кредитных организаций снизилась на 6%, но сравнительно небольшой финансовый урон на фоне кризиса с лихвой может компенсировать 2021-й. По оценкам экспертов, по итогам года российские банки потеряют 20-30% своих прибылей и заработают лишь 1,1–1,2 трлн рублей против 1,6 трлн рублей годом ранее.

Основная причина снижения прибыли банков — ухудшение качества кредитного портфеля юрлиц. «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2021 году ухудшится качество примерно 20–30% реструктурированных и 20% льготных кредитов компаниям, из-за чего банкам придётся увеличивать отчисления в резервы по таким кредитам до 900 млрд рублей. Общий же объём чистых отчислений в резерв в 2021 году может вырасти с 1,5 трлн рублей до 2 трлн рублей, предположили аналитики.

«В большей степени снизится качество именно корпоративных кредитов. Мы не ожидаем столь заметного снижения качества активов в розничном кредитовании, потому что заметное ухудшение этого сегмента произошло ещё в 2020 году», — пояснила один из авторов доклада Людмила Кожекина.

Что это значит для потребителя?

Снижение прибыли банки будут стремиться компенсировать за счёт повышения процентных ставок по разным кредитам, указали аналитики «Эксперт РА». К этому их толкает и повышение ключевой ставки, и постепенное снижение господдержки в отдельных сегментах кредитования. При этом ставки по ипотеке и кредитам крупному бизнесу могут вырасти на 0,5 п. п., тогда как стоимость потребительских кредитов и кредитов МСП — на 1,5 п. п. Ставки по вкладам банки будут повышать более сдержанно, на 0,5–0,75 п. п. в течение года, считают эксперты.

Из-за низкого роста ВВП и реальных доходов у россиян упадёт интерес к кредитам, предупредили аналитики. В результате в 2021 году эксперты ожидают снижения уровня чистой маржи банков на 0,2 п. п., до 3,8%, а рентабельность сектора упадёт с 16% до 10–11%.

В конце марта свой прогноз представило также агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Оно дало более оптимистичную оценку — по мнению экспертов НКР, чистая прибыль банков останется на уровне 2020 года, а досоздать им предстоит около 1,3–1,5 трлн рублей резервов. Похожего мнения придерживаются и в Центробанке. Регулятор убеждён, что российская банковская система способна устоять, несмотря на подобные вызовы.