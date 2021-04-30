"Во многих странах ситуация хуже": Песков о падении доходов россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле рассчитывают, что падение доходов населения из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции удастся остановить в течение текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Рамблер

«Падение (доходов населения РФ) минимизировано. Во многих странах ситуация хуже. И мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — подчеркнул он.

По его словам, на сегодняшний день похожая ситуация с падением доходов населения складывается в странах всего мира.

«И мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут», — отметил представитель Кремля.

Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах россиян по итогам первого квартала 2021 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года они упали на 3,6 процента, а по сравнению с четвертым кварталом 2020-го — на 26,7 процента, сообщает ТАСС.

Масштаб падения в последнем случае (более чем на четверть) связан как с сезонными выплатами в конце года, так и с новогодними каникулами.

Реальные располагаемые доходы снижаются четвертый квартал подряд, однако в следующем, на фоне низкой базы, эксперты ожидают роста. Минэкономразвития полагает, что по итогам всего 2021 года рост зарплат составит три процента.

Реальными располагаемыми доходами называют полученные гражданином средства после вычета обязательных платежей — это, например, налоги и сборы, а также проценты по кредитам. Показатель считается основным для определения роста благосостояния населения.

Также Росстат уточнил падение доходов россиян в прошлом году. Новые подсчеты показали, что они сократились не так резко, как считалось ранее — не 3,5, а только 3 процента.

Ведомство прекратило публиковать месячные отчеты по доходам россиян в 2019 году. Доступной осталась только квартальная статистика. Данные по первому кварталу текущего года должны были опубликовать 21 апреля, но в общем отчете их не оказалось. В Росстате объяснили, что сбор информации потребовал дополнительного времени.

Более 14% россиян в 2021 году могут быть отнесены к бедным по новой методике оценки величины прожиточного минимума. Об этом говорится в "Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года" НИУ ВШЭ

"В соответствии с новой методикой прожиточный минимум приравнивается к доле медианного денежного дохода - 44,2%. Таким образом оценка масштабов бедности на основе доли населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, теперь связана с конфигурацией распределения доходов всего населения. Снижение масштабов бедности будет зависеть от изменения дифференциации денежных доходов населения. В 2021 году величина прожиточного минимума определена в размере 11 653 рублей. При текущих уровнях дифференциации денежных доходов чуть более 14% населения страны будут иметь доходы ниже этого уровня, т. е. являться бедными", - говорится в мониторинге.

Отмечается, что переход на новую методику оценки величины прожиточного минимума приведет к более устойчивой динамике масштабов бедности. При этом официальные расчеты масштабов бедности в России в 2020 году еще проводятся по старой методологии, основанной на ежеквартальной стоимостной оценке потребительской корзины.

"По этим расчетам за первые три квартала года бедность в России несколько увеличилась, но в четвертом квартале долю бедного населения удалось снизить до уровня четвертого квартала предыдущего года. В целом за 2020 год за чертой бедности находилось 12,1% населения страны (17,8 млн человек). Аналогичный показатель в 2019 года - 12,3%", - отмечается в мониторинге.

В России количество малоимущих граждан, то есть россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году снизилось на 300 000 человек по сравнению с 2019 годом. Уровень бедности опустился до минимума с 2014 года.

По предварительным данным Росстата, число бедных россиян по итогам 2020 года составило 17,8 млн человек. Это 12,1% (-0,2 п.п.) от всего населения страны — минимальный показатель с 2014 года, отметил РБК. Самый низкий уровень бедности в России зафиксировали в 2012 году, когда он составил 10,7%.

В IV квартале 2020 года доходы ниже прожиточного минимума (ПМ) были у 13,5 млн российских граждан, или у 9,2% населения страны. За точку отсчёта брали установленный Минтрудом размер ПМ за отчётный период — в 11 329 рублей.

В годовом выражении количество малоимущих в IV квартале не изменилось. А вот по сравнению с III кварталом оно снизилось сразу на 5,3 млн человек. Уровень бедности снизился соответственно на 3,6 п. п. Такие результаты стали возможны благодаря росту в IV квартале среднедушевых денежных доходов на 22,6% (до 42 543 рублей), среднемесячной номинальной зарплаты на 7023 рубля (до 56 044 рублей), а также пенсии по старости на 5,16% (до 16 790 рублей). Кроме того, инфляция в IV квартале, которая составила 1,12% в квартальном выражении, была ниже роста среднедушевых доходов населения.

Социальные выплаты

Росстат указал, что главным фактором поддержки бедных слоёв населения России в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. Общий объём социальных выплат за отчётный период оценивается в 3,4 трлн рублей — на 5,9% больше в годовом выражении. Показатель при этом соответствовал объёмам выплат в III квартале.

В частности, семьи с детьми в IV квартале получили 110,5 млрд рублей выплат, из которых малоимущим семьям с детьми выплатили 97,3 млрд рублей. Безработные россияне получили 15,9 млрд рублей. Кроме того, в декабре 2020 года семьям с детьми в возрасте до 7 лет включительно разово выплатили 70 млрд рублей.

Впрочем, ранее эксперты ВШЭ выяснили, что хоть россияне в целом положительно оценили поддержку государства во время пандемии коронавируса, но вместе с тем жители пожаловались, что помощь была более скромной, чем в Европе и США. В целом 59% опрошенных сочли, что не получили от государства никакой помощи.

Участники исследования, например, положительно оценили идею «вертолётных денег» — одинаковых выплат для всех граждан. Но российские власти неоднократно критиковали эту идею. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что всеобщая раздача средств опасна для экономики и стабильности.

Вопреки прогнозам

В конце ноября 2020 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявлял, что спад российской экономики по итогам года может достигнуть 4,5%. По его словам, из-за этого в стране значительно снизится уровень жизни и увеличится число бедных.

Кудрин предупреждал, что к концу 2020 года число бедных в России может увеличиться примерно на 1 млн человек. Он добавил, что в ближайшие годы стране не удастся «отскочить» по этому показателю.

В итоге, по данным Росстата, экономика России упала на 3,1%, что стало самым большим снижением с 2009 года. Но всё же эта оценка оказалась лучше прогнозов.

Миллиардер Олег Дерипаска обвинил Росстат в «жонглировании цифрами» при оценке бедности в России. По мнению бизнесмена, ведомство в четыре раза занижает количество россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума.

Об этом владелец «Русала» En+ написал в своём Telegram-канале. Он указал, что, по официальным данным Росстата, уровень бедности в России в 2020 году оказался наименьшим за пять лет. На фоне коронавирусного кризиса эти данные показались миллиардеру не соответствующими действительности. Расхождение статистики с реальностью Дерипаска объяснил «манипуляциями с цифрами», которые якобы допускает ведомство.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчёты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят», — указал он.

Впрочем, источник данных о 80 млн бедных россиян миллиардер не привёл. По данным Росстата, в январе — сентябре 2020 года в России насчитывалось около 19,6 млн человек (13,3% от всего населения), чьи доходы были ниже прожиточного минимума. В четвёртом квартале число бедных снизилось до 13,5 млн человек (9,2%), отчиталось ведомство по итогам года. По мнению властей, сократить бедность помогли антикризисная господдержка и прямые выплаты семьям с детьми, которые составляют значительную часть малоимущих.

Высказывание Дерипаски прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Росстат оперирует «выверенным массивом» информации, и правительство ориентируется на эти данные. Вместе с тем Песков подчеркнул, что число бедных в России за 2020 год «увеличилось не так серьёзно, как могло бы быть, сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелёгкое время».

Обновление

Спустя несколько часов после публикации Дерипаска удалил пост, в котором обвинял Росстат в «жонглировании цифрами». Вместо этого он написал новую заметку, в которой признал роль президента Владимира Путина и кабмина в поддержке малого бизнеса, пенсионеров и малоимущих. «Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью. Необходима доступная ипотека для регионов Сибири под 4% и проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%», — написал Дерипаска.

Удалённый пост миллиардера по-прежнему доступен на сайте tgstat.ru.

Цель правительства — сократить уровень бедности в России до 6,5% к 2030 году. Таких показателей планируется достичь за счёт привязки минимального размера оплаты труда к медианной зарплате. По оценкам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, добиться такого снижения уровня бедности можно в ближайшие три-четыре года, а крайнюю нищету страна уже победила.

Олег Дерипаска в последние годы последовательно критикует денежную политику Центробанка (ЦБ) и недостаточную поддержку бизнеса государством. В марте он обвинил регулятора в «атаке на доходы россиян», а в январе заявлял, что именно ЦБ виновен в рекордном сокращении числа россиян. Среди других политических заявлений миллиардера — призыв «перестать кормить Москву за счёт регионов» и попытка объяснить российским властям, куда им стоит тратить деньги от продажи нефти.

На фоне пандемии коронавируса в мире обострилась проблема нищеты, но в России ее уже смогли победить, заверили власти. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, самую серьезную нищету в стране преодолели уже давно, передает ТАСС.

Бедным по мировым критериям считается человек, чьи расходы в день составляют чуть больше доллара.

«А допустим сегодня, на начале пандемии 8,2 процента населения мира жили ниже этих 1 доллара в день. Это нищета, это очень серьезная бедность. А сейчас, в период пандемии эта цифра увеличилась до 8,8 процента», — констатировал Кудрин.

Ранее он призывал власти принимать более решительные меры для снижения уровня бедности, «особенно в период кризиса и пандемии».

Россия достигла цели по ликвидации крайней нищеты. Об этом говорится в национальном отчете по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), который был представлен в ООН

«Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза», — говорится в докладе.

Кроме того, позитивные результаты наблюдаются в сферах «Качественное образование» и «Достойная работа и экономический рост». В обзоре также отмечается фактическая победа России над голодом. В документе сказано, что дальнейшая работа потребует «активизации совместных усилий государства, бизнеса и общества».