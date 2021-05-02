Эксперт назвала положенные наследникам выплаты

Помимо наследства в случае смерти близкого человека можно получить дополнительные выплаты. Во-первых, право на пенсию по случаю потери кормильца получают нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова.

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"По общему правилу право на пенсию имеют дети, родители, супруги, умершего, а также его дед и бабушка, братья, сестры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию", — указывает эксперт.

Размер этой пенсии определяется по числу пенсионных баллов, накопленных умершим в системе обязательного пенсионного страхования, либо исходя из размера его денежного содержания в отношении членов семей военнослужащих, либо в твердой сумме.

Во-вторых, если умерший был включен в систему финансирования накопительной пенсии (это касается лиц 1967 года рождения и моложе, а при некоторых условиях — мужчин 1952 и женщин 1957 года рождения и моложе), имеет средства пенсионных накоплений на специальной части лицевого счета в Пенсионном фонде и не успел обратиться за назначением ему накопительной пенсии, эти средства выплачиваются его правопреемникам.

"Правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений", — говорит Филиппова.

Если же умерший не сделал такого распоряжения, правопреемниками по закону становятся дети (в том числе усыновленные), супруг и родители, а при их отсутствии — братья, сестры, дед, бабушка и внуки (все — в равных долях). Порядок выплаты этих средств предусмотрен Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 424-ФЗ "О накопительной пенсии".

В-третьих, если причиной смерти явился несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего, получают право на единовременную и ежемесячные страховые выплаты

Единовременная выплата назначается в размере 1 миллиона рублей и делится между получателями, в число которых входят также родители и супруг умершего (независимо от иждивения и нетрудоспособности) и его несовершеннолетние дети (а учащиеся — до 23 лет). Ежемесячные выплаты назначаются в размере, определяемом заработком умершего.

Наконец, в-четвертых, на основании ст. 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, выплачивается социальное пособие на погребение.

Его размер определяется субъектом Российской Федерации, а выплата осуществляется из средств Фонда социального страхования (при погребении работающего лица или несовершеннолетнего члена его семьи), Пенсионного фонда (при погребении неработающего пенсионера) или из бюджета.