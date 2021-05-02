Эксперт предрек сокращение рабочего дня до 4 часов

По словам экономиста, государство уже уловило такой запрос и планомерно занимается наращиванием инфраструктуры для духовного и физического развития.

Он напомнил, что продолжительная работа - без праздников и выходных - характерна для низкой производительности труда. А как только она повышается, отпадает необходимость работать без сна и отдыха. Сегодня труд стал более сложным, и цена ошибки, которая рождается в результате интенсивной эксплуатации человека, стала очень дорогостоящей.