Эксперт предрек сокращение рабочего дня до 4 часов

"Не везде быстро это получается, но на это придётся тратить время и ресурсы, это неизбежность", - подчеркнул Сафонов.
"Одно дело, когда уставший работник неправильно ударил молотком при производстве, например, подковы, и совсем другое, когда он ошибся при монтаже двигателя внутреннего сгорания, в результате чего тот взорвался в автомобиле. Поэтому забота о здоровье и отдыхе сотрудников стала выгодна чисто экономически. Кому нужны некачественные товары или услуги?", - подчеркивает эксперт.
"А мозг это не только то, что находится внутри нашей черепной коробки, это в том числе и глаза, это и слух, то есть все, что связано с восприятием информации. А глаза, к сожалению, устают очень быстро. 15-20 минут работы за компьютером и глаза уже начинают перенапрягаться. Если не отдыхать, это приведет к развитию проблем со зрением. Поэтому эволюция производства в экономике приводит к тому, что работодатели вынуждены реагировать на ограничения, которые задаются физиологией человека. И для того, чтобы наш мозг сохранял способность креативить, а не только посылать команды пальцам, чтобы тыкали на определенные кнопки, мозгу нужен не просто отдых, но еще и сбор дополнительной информации, то есть обучение. И в нашей жизни все большее место будет занимать обучение", - пояснил экономист.