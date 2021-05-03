Поддержка семей: когда россияне получат выплаты

Правительству поручено организовать выплаты российским семьям, воспитывающим детей от 6 до 18 лет. Размер единовременной помощи составит 10 тыс. рублей. По словам президента России Владимира Путина, средства должны быть перечислены в августе, чтобы родители успели подготовить детей к школе. Мера поддержки коснется 17 млн семей.

Президент России Владимир Путин поручил министрам обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста - от 6 до 18 лет. Размер выплаты составит 10 тыс. рублей, она должна быть проведена в августе этого года.

Для школьников-инвалидов, по поручению Путина, правительству необходимо организовать особый порядок осуществления такой выплаты. Кабмин должен также отчитаться перед главой государства в срок до 1 сентября 2021 года.

Анонс выплат глава государства сделал в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.

"Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что финансовую поддержку необходимо распространить не только на школьников, но и на "будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться".

"Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", - пообещал тогда Путин.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что выплату получат более 17 млн российских семей, которые воспитывают школьников. Глава министерства отметил, что людям не нужно будет собирать справки или документы - достаточно подать заявление на портале госуслуг.

Российский президент в ходе послания напомнил, что "положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции РФ и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти". Поэтому он предложил каждый нацпроект оснастить разделом, "направленным на поддержку молодых людей, молодежи".

Владимир Путин в ходе послания обозначил и другие меры помощи. Так, с 1 июля положены выплаты на детей с 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях. В среднем выплаты будут составлять 5 650 рублей в месяц. По этой теме доклад требуется предоставить до 15 сентября.

Выплаты также получат беременные женщины, которые находятся в трудном материальном положении.

Ежемесячные выплаты положены "женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации", говорится в поручении правительству.

В среднем размер таких выплат составит 6 350 рублей в месяц, или половина прожиточного минимума.

"Очень важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги", - считает Путин.

В настоящее время государство выделяет пособие по беременности и родам. Его максимальный размер в 2021 году составляет 340 795 рублей за 140 дней отпуска, минимальный - 58 878 рублей.

Кроме того, существует ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Максимальный размер такой выплаты равен почти 30 тыс. , минимальный - 6 752 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 18 004 рубля.