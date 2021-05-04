Дачникам грозят штрафы за одуванчики и ромашку

Россиянам, которые не уничтожают на своих дачных участках сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Татьяна Мацукова.

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Специалист напомнила, что к сорным растениям относятся также одуванчики и ромашки.

«Перечень сорных растений определён постановлением правительства РФ от 18.09.2020 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — сказала Мацукова.

Административное нарушение заключается в использовании заражённых болезнями семян, а также в разросшихся на участке сорняках. За это грозит штраф физическим лицам — от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, а юридическим — от 5 до 10 тысяч рублей. Избежать штрафа можно, если нарушения были несущественны и не принесли вреда.