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Россиян предупредили о штрафе за одуванчик и ромашку на дачных участках

News.ruиещё 7
1 час назад
Россиянам, которые не уничтожают на своих дачных участках сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Татьяна Мацукова.
Дачникам грозят штрафы за одуванчики и ромашку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Специалист напомнила, что к сорным растениям относятся также одуванчики и ромашки.
«Перечень сорных растений определён постановлением правительства РФ от 18.09.2020 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — сказала Мацукова.
Административное нарушение заключается в использовании заражённых болезнями семян, а также в разросшихся на участке сорняках. За это грозит штраф физическим лицам — от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, а юридическим — от 5 до 10 тысяч рублей. Избежать штрафа можно, если нарушения были несущественны и не принесли вреда.
Ранее сообщалось, что в Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, нарушителям которого грозит штраф. При данном режиме запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой травы и других лесных горючих материалов, в том числе и приготовление шашлыков. Ограничение с определёнными оговорками распространяется и на приусадебные участки. За его нарушение гражданам грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 40 тысяч, а юрлицам — от 200 до 400 тысяч рублей.
Личный счет,Недвижимость,Правительство РФ,РИА Новости,
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