Дачникам грозят штрафы за одуванчики и ромашку

Россиянам, которые не уничтожают на своих дачных участках сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Татьяна Мацукова.
Специалист напомнила, что к сорным растениям относятся также одуванчики и ромашки.
«Перечень сорных растений определён постановлением правительства РФ от 18.09.2020 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — сказала Мацукова.
Административное нарушение заключается в использовании заражённых болезнями семян, а также в разросшихся на участке сорняках. За это грозит штраф физическим лицам — от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, а юридическим — от 5 до 10 тысяч рублей. Избежать штрафа можно, если нарушения были несущественны и не принесли вреда.
Ранее сообщалось, что в Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, нарушителям которого грозит штраф. При данном режиме запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой травы и других лесных горючих материалов, в том числе и приготовление шашлыков. Ограничение с определёнными оговорками распространяется и на приусадебные участки. За его нарушение гражданам грозит штраф от двух до четырёх тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям — от 30 до 40 тысяч, а юрлицам — от 200 до 400 тысяч рублей.