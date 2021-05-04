Спрогнозирована инфляция в России на конец 2021 года

Эксперты, опрошенные изданием "Известия", прогнозируют инфляцию в России по итогам 2021 года на уровне 4,85%.

Фото: © РИА Новости. Константин Михальчевский © РИА Новости. Константин Михальчевский

Таковы, отмечает газета, результаты консенсус-опроса.

Отмечается, что сдерживающим фактором для роста цен в стране станет повышение ключевой ставки Банком России , а также возвращение регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике.

Еще один важный фактор, который оказывает влияние на рост стоимости товаров и услуг — курс рубля.

Если российская валюта сильно упадет, то импортные товары подорожают. Это негативно скажется на инфляции в целом.

Большинство опрошенных аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю текущего года рост цен в России составит около 5%.