Спрогнозирована инфляция в России на конец 2021 года

Эксперты, опрошенные изданием "Известия", прогнозируют инфляцию в России по итогам 2021 года на уровне 4,85%.
Фото: © РИА Новости. Константин Михальчевский© РИА Новости. Константин Михальчевский
Таковы, отмечает газета, результаты консенсус-опроса.
Отмечается, что сдерживающим фактором для роста цен в стране станет повышение ключевой ставки Банком России
, а также возвращение регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике.
Еще один важный фактор, который оказывает влияние на рост стоимости товаров и услуг — курс рубля.
Если российская валюта сильно упадет, то импортные товары подорожают. Это негативно скажется на инфляции в целом.
Большинство опрошенных аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю текущего года рост цен в России составит около 5%.
Максимальный прогноз дают специалисты ВТБ
: стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%. Самые низкие ожидания у "Открытия": здесь допускают, что рост цен может составить всего 4,3%.