Юрист рассказал о наказании при досрочном погашении кредита

Кредитные договоры, как правило, предусматривают возможность досрочного погашения. С 2011 года российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов без дополнительных платежей или комиссий.

Если же пункт о досрочном погашении долга отсутствует в договоре, то заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней. Однако далеко не все кредитные организации добровольно соблюдают данные требования закона, и порой, за якобы нарушение договора, начисляют штрафы, рассказал агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.