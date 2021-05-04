Юрист рассказал о наказании при досрочном погашении кредита

"Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права", — отмечает управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
"Этот документ будет подтверждением того, что ваши обязательства перед банком исполнены, кредит считается погашенным и кредитная организация не имеет к вам претензий", — поясняет Редин.
"В результате, банк может в будущем предложить клиенту более выгодную процентную ставку", — заключил юрист.