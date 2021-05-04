Юрист Татьяна Мацукова рассказала, что дачникам грозят штрафы не только за борщевик Сосновского на участках, но и за лекарственный одуванчик, ромашку пахучую и полевую мяту. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», с 2020 года ввели штрафы за наличие борщевика в частных владениях по всей России. По закону, борщевик можно уничтожать любым доступным способом: выкапывать, косить или использовать химические средства.

Мацукова отметила, что ответственность предусмотрена и за нарушение правил борьбы с другими растениями-сорняками, вредителями и возбудителями болезней растений.

Перечень сорных растений содержится в постановлении правительства РФ от 18 сентября 2020 (номер 1482).

«К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», - рассказала юрист.

Нарушением считается использование семян, зараженных болезнями, и бездействие владельца дачи (когда сорные растения не уничтожаются). За этом можно получить предупреждение или административный штраф: для граждан 300 - 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до тысячи рублей, для юрлиц - от пяти до десяти тысяч.