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Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Праймиещё 1
15 минут назад
Российские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости.
Банки начали повышать ставки по вкладам
Фото: ТАССТАСС
Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%.
"Почта банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 п.п., а на 1,5 года – на 0,35 п.п., указывается в сообщении кредитной организации.
Кроме того, банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит 0,2-0,5 п.п. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.
ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку — сразу на 6,5 процентного пункта.
После решения регулятора ставки по вкладам будут расти, показал ранее опрос РИА Новости среди банков.
Личный счет,Компании,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Центральный банк России,РИА Новости,
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