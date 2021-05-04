"Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счёт этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами", – прокомментировал инициативу лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.

Политик привел данные, согласно которым в 2018 году объём продаж элитного жилья в Москве составил 77 миллиардов рублей, в 2019 году продажи увеличились до 102 миллиардов рублей.

"В 2020 году – новый рекорд. Богатые накупили элитного жилья в Москве на 122 миллиарда рублей. В первом квартале нынешнего года опять рекорд. За три месяца дорогой недвижимости в Москве продано на 50 миллиардов рублей! Считаю, что владельцы таких дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги, налоги на роскошь", – отметил Миронов.

Он считает, что этот налог должны платить организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

"Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо", – добавил Миронов.

В законопроекте предусмотрены исключения.

"Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности", — пояснили в пресс-службе.