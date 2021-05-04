Политик привел данные, согласно которым в 2018 году объём продаж элитного жилья в Москве составил 77 миллиардов рублей, в 2019 году продажи увеличились до 102 миллиардов рублей.
Он считает, что этот налог должны платить организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.
СР предлагает обложить налогом жилую недвижимость и земельные участки стоимостью от 50 миллионов рублей, объекты незавершенного жилищного строительства аналогичной стоимости по истечении трехлетнего срока строительства, автомобили стоимостью от 8 миллионов рублей, пассажирские морские, речные и воздушные суда – самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера стоимостью от 15 миллионов рублей.