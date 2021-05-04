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В России резко увеличился спрос на наличные

Говорит Москваиещё 1
30 минут назад
В апреле объем купюр в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд рублей, следует из данных ЦБ.
В России резко увеличился спрос на наличные
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Это самый резкий отток в наличность с начала года, отмечает РБК.
Показатель приблизился к повышенным значениям прошлого года. По мнению экспертов, среди причин — подготовка населения к майским праздникам и реакция на заявления об отключении России от SWIFT.
Личный счет,Центральный банк России,
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