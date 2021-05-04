Дачников минуют штрафы за сорняки

Дачников не могут оштрафовать за сорняки на участке, заявил первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников

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Подмосковья Никита Чаплин , комментируя появившуюся в СМИ информацию о об административных штрафах для дачников, которые не борются на своих участках с сорняками, в том числе с борщевиком, мятой, одуванчиками, ромашкой и чертополохом.

В комментарии ТАСС Чаплин подтвердил, что в кодексе административных нарушений есть статья, в которой говорится о штрафах за неуничтожение сорных растений.

«Однако тут не стоит путать дачников с сельхозпроизводителями. Потому что, как следует из КоАП, такие штрафы могут коснуться исключительно последних», - подчеркнул председатель Союза дачников Подмосковья.

Он отметил, что фермеров, допустивших распространение сорняков, могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей для физических лиц, от 500 до 1000 рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Дачники же могут быть оштрафованы, только если на их участках растет опасное растение борщевик. Сумма наказания – от 2 до 5 тысяч для физлиц.

Чаплин также напомнил, что владельца дачного участка могут оштрафовать за то, что он вообще не обрабатывает земельный участок, и трава вырастает выше метра. В конце лета она высыхает и становится пожароопасной. Сумма штрафа за неиспользование земельного участка составляет до 5 тысяч рублей.