Почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата

По статистике, в Европе на обучение персонала компании направляют в среднем 3% от всех затрат на труд, а у нас только 0,3%. По мнению Гимпельсона, речь идет почти исключительно о крупных технологичных производствах, где и так с компетенциями работников все и так обстоит относительно неплохо. Кроме того, последипломным обучением охвачены врачи, учителя и представители тех профессий, где регулярное повышение квалификации обязательно по закону.