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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

RT на русскомиещё 24
1 час назад
Аналитики сервиса «Работа.ру» рассказали о вакансиях в сфере производства с самыми большими зарплатами. RT ознакомился с результатами исследования. Всего было изучено более 5 тыс. вакансий.
Аналитики назвали самые прибыльные вакансии на производстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Одну из самых высоких зарплат предлагают начальнику производства в Санкт-Петербурге — до 200 тыс. рублей. Начальник участка в строительной компании в Омске может получать до 175 тыс. рублей в месяц.
До 150 тыс. рублей готовы платить технологу на производстве товаров для творчества. В Екатеринбурге токарь-расточник с опытом от трёх лет может зарабатывать до 140 тыс. рублей в месяц.
В Москве требуется инженер-проектировщик систем электроснабжения, которому готовы платить от 130 тыс. рублей в месяц. На такой же доход может рассчитывать электрогазосварщик в Амурской области.
От 120 тыс. предлагают директору завода в Республике Адыгея. В Новосибирске столяру-мебельщику готовы платить до 120 тыс. рублей в месяц.
В апрельском рейтинге одну из самых высоких зарплат в сфере производства предлагали главному инженеру угольной компании в Москве: такому специалисту готовы были платить от 250 тыс. рублей.
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