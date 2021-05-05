Россиян старше 40 обвинили в снижении своих зарплат

Россиян старше 40 лет предупредили о падении зарплат

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Глава Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон рассказал, что зарплаты россиян старше 40 лет падают, так как они перестают заниматься своим образованием. Об этом пишет «Российская газета».

Основными факторами, влияющими на уровень дохода, Гимпельсон назвал наличие нужных рынку навыков, готовность снова и снова учиться и переучиваться, способность интенсивно трудиться, состояние здоровья и трудовую мобильность.

Эксперт подчеркнул, что во многих профессиях производительность можно сохранить до конца карьеры. Успешным тренером можно быть в 60 -70 лет, хотя спортсменом-чемпионом - только в молодости.

Заработок россиян становится меньше, когда снижается их производительность, отметил Гимпельсон. При этом, по его мнению, зачастую это зависит не от биологического возраста, а от нежелания человека получать новые навыки и знания.

«В России сложилась парадоксальная ситуация - при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры», - рассказал он.

В Германии и Скандинавии, по его словам, каждый год на переобучение отправляется каждый второй в возрасте 50-59 лет, в России - только каждый двадцатый.

Как писал «Рамблер», ранее первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, что в 2021 году в России вырастут зарплаты бюджетников, IT-специалистов и сотрудников фармацевтических компаний.