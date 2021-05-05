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Снижение зарплат части россиян объяснили

Мария Иванова
34 минуты назад
Россиян старше 40 лет предупредили о падении зарплат
Россиян старше 40 обвинили в снижении своих зарплат
Фото: ТАССТАСС
Глава Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон рассказал, что зарплаты россиян старше 40 лет падают, так как они перестают заниматься своим образованием. Об этом пишет «Российская газета».
Основными факторами, влияющими на уровень дохода, Гимпельсон назвал наличие нужных рынку навыков, готовность снова и снова учиться и переучиваться, способность интенсивно трудиться, состояние здоровья и трудовую мобильность.
Эксперт подчеркнул, что во многих профессиях производительность можно сохранить до конца карьеры. Успешным тренером можно быть в 60 -70 лет, хотя спортсменом-чемпионом - только в молодости.
Заработок россиян становится меньше, когда снижается их производительность, отметил Гимпельсон. При этом, по его мнению, зачастую это зависит не от биологического возраста, а от нежелания человека получать новые навыки и знания.
«В России сложилась парадоксальная ситуация - при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры», - рассказал он.
В Германии и Скандинавии, по его словам, каждый год на переобучение отправляется каждый второй в возрасте 50-59 лет, в России - только каждый двадцатый.
Как писал «Рамблер», ранее первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, что в 2021 году в России вырастут зарплаты бюджетников, IT-специалистов и сотрудников фармацевтических компаний.
Финансовый университет прогнозировал на 2021 год рост реальных зарплат россиян на 3,5-4 процента. Наиболее заметный рост зарплат ожидается в Казани (пять процентов), Новороссийске (4,6) и Оренбурге (4,5). Самый маленький - в Волжском (2,2), Самаре (2,3) и Владивостоке (2,5).
Личный счет,Владимир Гимпельсон,Павел Сигал,Финансовый университет,ВШЭ,"Российская газета",
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