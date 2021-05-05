Мишустин дал поручение по новым выплатам на детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил министерствам отчитаться о выплате десяти тысяч рублей родителям школьников до 17 августа 2021 года. Об этом сообщается
на сайте правительства.
Как писал «Рамблер», президент Владимир Путин
объявил о новых мерах поддержки семей с детьми в послании Федеральному собранию.
Беременным россиянкам, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будут выплачивать 6350 рублей в месяц, а больничный по уходу за ребенком до семи лет начнут оплачивать в размере ста процентов от заработка.
Семьи, в которых родитель в одиночку воспитывает ребенка от восьми до 16 лет включительно, начнут получать выплату в 5 650 рублей в месяц.
Также сообщалось, что в середине августа 2021-го россияне получат единовременную выплату - десять тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе, и на будущих первоклассников.
В списке поручений Мишустина указано, что беременные женщины и одинокие родители начнут получать выплаты ежемесячно с 1 июля, а единовременное пособие в десять тысяч выплатят до 17 августа.