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Мишустин дал поручение по новым выплатам на детей

Мария Иванова
2 часа назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам отчитаться о выплате десяти тысяч рублей родителям школьников до 17 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства.
Как писал «Рамблер», президент Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми в послании Федеральному собранию.
Беременным россиянкам, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будут выплачивать 6350 рублей в месяц, а больничный по уходу за ребенком до семи лет начнут оплачивать в размере ста процентов от заработка.
Семьи, в которых родитель в одиночку воспитывает ребенка от восьми до 16 лет включительно, начнут получать выплату в 5 650 рублей в месяц.
Также сообщалось, что в середине августа 2021-го россияне получат единовременную выплату - десять тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе, и на будущих первоклассников.
В списке поручений Мишустина указано, что беременные женщины и одинокие родители начнут получать выплаты ежемесячно с 1 июля, а единовременное пособие в десять тысяч выплатят до 17 августа.
Доклад о предоставленной помощи правительству должны предоставить Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.
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