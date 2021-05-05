Россияне перешли в режим проедания сбережений. К такому выводу пришел Росстат , изучив статистику доходов и расходов граждан, пишет «Московский комсомолец»

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По данным ведомства, в первом квартале 2021 года суммарный доход россиян составил 14,3 триллиона рублей, а траты на товары и услуги - 14,9 триллиона рублей.

Разницы была покрыта за счет уже имеющихся банковских депозитов, новых кредитов или некой заначки в виде наличных денег «под подушкой». Сбережения населения за три первых месяца 2021 года сократились на 604,3 миллиарда рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Инфляция в марте в годовом исчислении ускорилась до 5,79%.

По данным Росстата, накопления населения на счетах и в наличных сокращались на 6,7 миллиарда рублей в день, или 280 миллиона рублей в час. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года спад доходов ускорился в четыре раза (в октябре-декабре было -0,9%) и превысил цифру за весь прошлый год (-3,2%).

При этом объем займов россиян продолжает расти. В первом квартале граждане набрали кредитов на сумму 1,2 триллиона рублей, совокупный долг россиян рос со скоростью 3,5 миллиарда рублей в день, или 563 миллиона рублей в час. Кредитная нагрузка достигла показателя в 18,7% от доходов – это рекордный показатель в новейшей истории России.