Россияне перешли в режим проедания сбережений. К такому выводу пришел Росстат
, изучив статистику доходов и расходов граждан, пишет «Московский комсомолец»
.
По данным ведомства, в первом квартале 2021 года суммарный доход россиян составил 14,3 триллиона рублей, а траты на товары и услуги - 14,9 триллиона рублей.
Разницы была покрыта за счет уже имеющихся банковских депозитов, новых кредитов или некой заначки в виде наличных денег «под подушкой». Сбережения населения за три первых месяца 2021 года сократились на 604,3 миллиарда рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года снизились на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Инфляция в марте в годовом исчислении ускорилась до 5,79%.
По данным Росстата, накопления населения на счетах и в наличных сокращались на 6,7 миллиарда рублей в день, или 280 миллиона рублей в час. По сравнению с четвертым кварталом 2020 года спад доходов ускорился в четыре раза (в октябре-декабре было -0,9%) и превысил цифру за весь прошлый год (-3,2%).
При этом объем займов россиян продолжает расти. В первом квартале граждане набрали кредитов на сумму 1,2 триллиона рублей, совокупный долг россиян рос со скоростью 3,5 миллиарда рублей в день, или 563 миллиона рублей в час. Кредитная нагрузка достигла показателя в 18,7% от доходов – это рекордный показатель в новейшей истории России.
Ранее «Рамблер» писал, что инфляционные ожидания россиян в апреле значительно увеличились, достигнув максимума с 2017 года. Согласно результатам мониторинга, проводимого Банком России
, россияне оценивают инфляцию в ближайшие 12 месяцев на уровне 11,9%, прибавив 1,8% к мартовскому уровню.