Брать кредиты посоветовали утром

Банковские служащие охотнее всего одобряют заявки на кредиты и реструктуризацию долга в утренние и послеобеденные часы, выяснили психологи из Кембриджского университета. Выводы, опубликованные на сайте Королевского общества, приводит журнал «Секрет фирмы»

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Специалисты проанализировали 26501 решение о реструктуризации кредитов, принятые служащими неназванного крупного банка в марте 2016 года.

В день 30 работников банка обрабатывали порядка 46 заявок и принимали положительное решение по 40% из них.

Специалисты обычно начинали работать с 08:00 до 10:00 и заканчивали смену примерно к 18:00. Перерывы на обед устраивались между 13:00 и 15:00.

Ученые пришли к выводу, что более 36% заявок одобрялось во временной промежуток до 11.00. Затем показатели начинали падать, достигая минимума к обеду – между 13.00 и 14.00.

В послеобеденные часы и до 17.00 показатели вновь росли, а к вечеру снова снижались.

Психологи объясняют это фактором «усталости от принятия решений». Когда люди чувствуют усталость, они выбирают вариант, который кажется им проще и безопаснее.

Учёные пришли к выводу, что после одобрения заявки на реструктуризацию клиенты с большей вероятностью вернули бы деньги банку, чем если бы им рекомендовали придерживаться первоначальных условий.

Поведение банковских служащих, по мнению авторов исследования, приводит к финансовым потерям. Если бы все решения по реструктуризации принимались рано утром, то банк смог бы получить свыше 509 000 долларов в счет погашения кредитов.