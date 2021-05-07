Действующая в России программа туристического кешбэка нуждается в модернизации, необходимо субсидировать поездки по стране для пенсионеров. Об этом «Аргументами фактам» заявил
депутат Госдумы
, Герой России Роман Романенко
.
Он выступил с предложением разработать программу субсидирования поездок для пенсионеров и предусмотреть выплаты в размере 30 тысяч рублей тем, кто не получает путевки в органах соцзащиты.
«Сейчас в правительстве России по поручению президента решается вопрос о продлении программы так называемого туристического кешбэка, т. е. возмещения части затрат на покупку путевок. Для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России», - считает Романенко.
По мнению парламентария, новые меры позволили бы пенсионерам больше путешествовать внутри страны не только на курорты или в санатории, но и просто для того, чтобы навестить родственников.
Как сообщал «Рамблер», 18 марта стартовал новый этап программы туристического кешбека за поездки по России. Туристы, которые купят тур по России, могут сэкономить 20% от стоимости путевки. При этом всего за 12 дней действия программы было израсходовано более трети выделенной государством суммы (2 млрд рублей).
Туристическим кешбеком воспользовались около 200 тысяч россиян, они получили возврат части средств на общую сумму 712 млн рублей.