Действующая в России программа туристического кешбэка нуждается в модернизации, необходимо субсидировать поездки по стране для пенсионеров. Об этом «Аргументами фактам» заявил депутат Госдумы , Герой России Роман Романенко

Он выступил с предложением разработать программу субсидирования поездок для пенсионеров и предусмотреть выплаты в размере 30 тысяч рублей тем, кто не получает путевки в органах соцзащиты.

«Сейчас в правительстве России по поручению президента решается вопрос о продлении программы так называемого туристического кешбэка, т. е. возмещения части затрат на покупку путевок. Для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России», - считает Романенко.

По мнению парламентария, новые меры позволили бы пенсионерам больше путешествовать внутри страны не только на курорты или в санатории, но и просто для того, чтобы навестить родственников.

Как сообщал «Рамблер», 18 марта стартовал новый этап программы туристического кешбека за поездки по России. Туристы, которые купят тур по России, могут сэкономить 20% от стоимости путевки. При этом всего за 12 дней действия программы было израсходовано более трети выделенной государством суммы (2 млрд рублей).