Россиянам посоветовали купить доллары

Эксперты считают, что сейчас оптимальное время для покупки доллара. Как сообщает создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко, инфляция в рублях почувствуется острее, чем в долларах.

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На сайте Lenta.ru уточнили, что выгодно приобрести валюту на часть сбережений по курсу 70-75 рублей.

К двум традиционным факторам, влияющим на рубль, относятся геополитика и нефть, ситуация с которыми пока достаточно стабильная. Нефть удерживается в диапазоне 60-70 долларов за баррель, что хорошо для курса. Из-за новых санкций со стороны США рубль упал, однако он укрепился на уровне 74-75 рублей за доллар.

Укрепление ниже 70 вряд ли возможно, а в диапазоне 70-75 рублей за доллар возможно диверсифицировать сбережения.

Клопенко советует покупать доллары сейчас из-за высокой вероятности нового скачка в обострении отношения между Россией и США, когда курс доллара к рублю может повыситься до 75-85, а дальнейшие санкции еще больше ослабят рубль.