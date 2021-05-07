Россиянам посоветовали купить доллары

Эксперты считают, что сейчас оптимальное время для покупки доллара. Как сообщает создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко, инфляция в рублях почувствуется острее, чем в долларах.
На сайте Lenta.ru
уточнили, что выгодно приобрести валюту на часть сбережений по курсу 70-75 рублей.
К двум традиционным факторам, влияющим на рубль, относятся геополитика и нефть, ситуация с которыми пока достаточно стабильная. Нефть удерживается в диапазоне 60-70 долларов за баррель, что хорошо для курса. Из-за новых санкций со стороны США рубль упал, однако он укрепился на уровне 74-75 рублей за доллар.
Укрепление ниже 70 вряд ли возможно, а в диапазоне 70-75 рублей за доллар возможно диверсифицировать сбережения.
Клопенко советует покупать доллары сейчас из-за высокой вероятности нового скачка в обострении отношения между Россией и США, когда курс доллара к рублю может повыситься до 75-85, а дальнейшие санкции еще больше ослабят рубль.
Ранее «Рамблер» писал, какие, по мнению Болгарии, последствия ждут Россию после отказа от доллара США. Это может вызвать экономический кризис в штатах, считают эксперты. В частности, в комментариях к материалам издания «Факти» пользователи пишут, что госрезерв США ждёт неприятный сюрприз, когда «русские перестанут продавать свое сырье в долларах».