Россиянам разъяснили условия бесплатного подключения газа

«Реализация этого плана потребует законодательных изменений и уже сегодня мы завершаем работу над ними вместе с правительством РФ», заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Также будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка», - цитировал ТАСС сообщение замглавы правительства.
«Под эту программу попадет достаточно большое число граждан – можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ», – прогнозирует в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
«Сейчас очень распространена ситуация, когда, условно говоря, на соседней улице есть газовая труба, а до вас остаются пресловутые сто метров. И вам выставляют технические условия – подключение стоимостью под 1 млн рублей. Теперь эта преграда снимается», – отметил эксперт.
«Это стандартный газовый котел, который способен обогреть дом площадью примерно в те же 300 кв. м. Если вы берете большую площадь, то значит, что вы можете себе и больше дом построить. Впрочем, логично было продумать льготы для многодетных семьей, у которых может быть большой дом – и которым следовало бы также попасть под эту программу», – рассуждает собеседник.
«Во-первых, важен вопрос по срокам. Могут сказать – мы вам все бесплатно проведем. Но, например, в 2040 году. И сейчас, когда подключение осуществляется за деньги, этого можно ждать годами – если за год подключились, то, считайте, вам повезло», – констатировал эксперт.
«Во-вторых, главный вопрос – кто это будет оплачивать. Если просто расходы повесят на текущий бюджет Газпрома, то потом неизбежно компания будет требовать поднятия тарифов, и следовательно тогда смысл газификации вообще теряется, – указал Юшков. – Понятно, что все хотят подключиться к газу, поскольку это намного проще и дешевле, чем топить дровами, дизельным топливом или обогреваться электричеством. Но если тариф для потребителя будет высоким, то теряется смысл газификации».
«Вполне вероятно, будет использовано сочетание разных подходов с тем, чтобы не допустить существенного опережения темпа роста тарифов над плановыми, близкими к средней инфляции», – сказал изданию начальник Управления аналитических исследований «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.
«У вас может газопровод лежать под забором, и подключение к газовым сетям обойдется вам в 10-15 тысяч рублей (примерно такие расценки дает Мособлгаз). Но если дальше нужно развести газ внутри вашего участка, то немногие смогут позволить себе это дорогое удовольствие, – пояснил эксперт. – За метр газопровода безо всяких поворотов тот же Мособлгаз берет 2,6 тыс. рублей (такой же метр пластиковой трубы в интернете будет стоить 100-200 рублей). Это притом, что вам самому придется выкопать траншею. Плюс на гражданах останется оплата проекта газификации».
«Высказывалось предложение, на мой взгляд, вполне здравое – разрешить потребителю тратить средства из материнского капитала на газификацию. Это дало бы возможность огромному числу людей оплатить газификацию, и в том числе покрыть упомянутые расходы на разведение труб по участку, постройку котельной, покупку газового котла и так далее», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве России.