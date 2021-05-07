Россиянам разъяснили условия бесплатного подключения газа

«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина - бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить?

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Глава Минэнерго сделал важное уточнение – площадь дома не является критерием для бесплатного подключения к газу. Таким образом, в ведомстве опровергли сообщение, которое ранее сделало руководство «Газпром межрегионгаза» – о том, что бесплатное подключение будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Теперь в компании признали – критерии бесплатного подключения перечислены в дорожной карте газификации России, и площадь дома таким критерием не является.

Чуть позже и профильный вице-премьер Александр Новак заверил – площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой бесплатной газификации, не будет критерием для бесплатного подключения.

«Реализация этого плана потребует законодательных изменений и уже сегодня мы завершаем работу над ними вместе с правительством РФ», заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Решение о том, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям, принял президент Владимир Путин, о чем он сообщил в апрельском послании Федеральному собранию. Глава государства поддержал инициативу «Единой России», которая подняла вопрос о том, что за подводку газа непосредственно «к забору» люди платить не должны. «Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», – констатировал президент в послании. Исходя из поручения Путина, правительство разработало дорожную карту повышения газификации регионов – программа предполагает, что уровень газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.

В соответствии с этой дорожной картой, утвержденной на этой неделе, правительство определит минимальный пакет услуг для подведения газа по территории самого домовладения – это должно исключить завышение цен, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Также будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка», - цитировал ТАСС сообщение замглавы правительства.

Ответственным за доведение газа до границ участков будет единый оператор, уточнил Новак. Граждане, которые живут в уже газифицированных районах и желающие подключить свой дом к газу, должны будут обратиться с заявкой в газораспределительную организацию или многофункциональный центр (МФЦ).

Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где по состоянию на 1 января прошлого года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, пояснил Новак. Еще один критерий, который упомянул вице-премьер: расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не больше 200 метров, а объем потребления газа не – как уже было сказано выше – не превышает 7 кубометров газа в час. Сроки реализации дорожной карты – 2021–2022 годы.

«Под эту программу попадет достаточно большое число граждан – можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ», – прогнозирует в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

«Сейчас очень распространена ситуация, когда, условно говоря, на соседней улице есть газовая труба, а до вас остаются пресловутые сто метров. И вам выставляют технические условия – подключение стоимостью под 1 млн рублей. Теперь эта преграда снимается», – отметил эксперт.

То, что в разъяснении упомянут критерий в 7 кубометров в час, вполне объяснимо, указал Юшков.

«Это стандартный газовый котел, который способен обогреть дом площадью примерно в те же 300 кв. м. Если вы берете большую площадь, то значит, что вы можете себе и больше дом построить. Впрочем, логично было продумать льготы для многодетных семьей, у которых может быть большой дом – и которым следовало бы также попасть под эту программу», – рассуждает собеседник.

Но в любом случае, решение о бесплатном доведении газопроводов «до забора» – это большой шаг вперед, отметил эксперт.

Но дальше начинаются нюансы, указал Юшков.

«Во-первых, важен вопрос по срокам. Могут сказать – мы вам все бесплатно проведем. Но, например, в 2040 году. И сейчас, когда подключение осуществляется за деньги, этого можно ждать годами – если за год подключились, то, считайте, вам повезло», – констатировал эксперт.

«Во-вторых, главный вопрос – кто это будет оплачивать. Если просто расходы повесят на текущий бюджет Газпрома, то потом неизбежно компания будет требовать поднятия тарифов, и следовательно тогда смысл газификации вообще теряется, – указал Юшков. – Понятно, что все хотят подключиться к газу, поскольку это намного проще и дешевле, чем топить дровами, дизельным топливом или обогреваться электричеством. Но если тариф для потребителя будет высоким, то теряется смысл газификации».

«Вполне вероятно, будет использовано сочетание разных подходов с тем, чтобы не допустить существенного опережения темпа роста тарифов над плановыми, близкими к средней инфляции», – сказал изданию начальник Управления аналитических исследований «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

Третий вопрос, с которым предстоит иметь дело при подключении к газу – даже если от общего газопровода до забора к вам трубу подведут бесплатно, то дальнейшие работы придется оплачивать, напомнил Юшков.

«У вас может газопровод лежать под забором, и подключение к газовым сетям обойдется вам в 10-15 тысяч рублей (примерно такие расценки дает Мособлгаз). Но если дальше нужно развести газ внутри вашего участка, то немногие смогут позволить себе это дорогое удовольствие, – пояснил эксперт. – За метр газопровода безо всяких поворотов тот же Мособлгаз берет 2,6 тыс. рублей (такой же метр пластиковой трубы в интернете будет стоить 100-200 рублей). Это притом, что вам самому придется выкопать траншею. Плюс на гражданах останется оплата проекта газификации».

Из этой ситуации, по мнению Юшкова, также можно найти выход.