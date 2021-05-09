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Ряду продуктов предсказали подорожание в ближайшее время

Прайм
1 час назад
Рост цен на ряд продуктов в скором времени в России предрекает экономист Владимир Смирнов.
Любимые продукты россиян рекордно подорожают
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом доктор экономических наук заявил в интервью "Вечерней Москве".
Он отметил, что ряд продуктов завозят из-за рубежа: ослабление российского рубля в последнее время приведет к подорожанию этих групп товаров.
Аналитики прогнозируют рост цен на 15-20% для такой продукции, пояснил он.
Итак, роста цен стоит ждать на следующие продукты:
чай, кофе, консервы, молоко, некоторые сорта рыбы.
Смирнов добавил, что резкого скачка цен не произойдет: Банк России проводит стратегию по нормализации денежно-кредитной политики.
Также экономист отметил, что рост цен будет плавным и замедлится из-за стабилизации курса рубля. Это произойдет в конце мая — начале июня.
Личный счет,Владимир Смирнов,Центральный банк России,Вечерняя Москва,
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