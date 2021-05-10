Эксперты объяснили опасность платежей телефоном с NFC

"Одним из самых популярных методов, стало прикладывание POS-терминала к устройству. Обычное место расположение телефона – это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку, — добавляет эксперт.
"Наибольший риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода на иной терминал, то есть совершения иной транзакции за чужую покупку", — указывает в свою очередь юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.
"Не надо держать NFC постоянно включëнным. Установите списания денежных средств только после ввода пароля или любой другой идентификации – например, считывания отпечатка пальца. Установите качественный антивирус. И самое важное – не разглашайте свои персональные данные. Как говорилось на одном советском плакате: "Не болтай по телефону. Болтун – находка для шпиона", — заключил Рогачевский.