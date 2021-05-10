Адвокат дала россиянам совет как добиться большой прибавки к зарплате

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ
, адвокат Марина Буянова рассказала, что надо и что не надо говорить при желании добиться от начальства повышения зарплаты. Ее слова передает
«Вечерняя Москва».
Юрист отметила, что сегодня подбирать начальника нужно более серьезно, чем жену или мужа. По словам Буяновой, сотрудник имеет право требовать повышения оклада, если увеличились тяжесть и объем работы или если повысился уровень ее опасности. Другая причина для требований повышения зарплаты – повышение квалификации, сказала адвокат.
Третий вариант потребовать себе увеличение зарплаты – «мягкий». Юрист объяснила, что в этом случае сотрудник может сказать, что ему предложили работать в другой компании, но он готов остаться на прежнем месте, если ему повысят оклад. То есть работодателю нужно дать понять, что вы готовы остаться в его компании только при увеличении зарплаты.
Буянова посоветовала общаться с начальством мягко и тактично, отказавшись от попыток «взять нахрапом». При этом если начальство не ценит сотрудника, то оно и не повысит ему зарплату, а просто скажет «Ну и уходи!», заметила юрист.
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