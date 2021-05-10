Адвокат дала россиянам совет как добиться большой прибавки к зарплате

Профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ , адвокат Марина Буянова рассказала, что надо и что не надо говорить при желании добиться от начальства повышения зарплаты. Ее слова передает «Вечерняя Москва».

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Юрист отметила, что сегодня подбирать начальника нужно более серьезно, чем жену или мужа. По словам Буяновой, сотрудник имеет право требовать повышения оклада, если увеличились тяжесть и объем работы или если повысился уровень ее опасности. Другая причина для требований повышения зарплаты – повышение квалификации, сказала адвокат.

Третий вариант потребовать себе увеличение зарплаты – «мягкий». Юрист объяснила, что в этом случае сотрудник может сказать, что ему предложили работать в другой компании, но он готов остаться на прежнем месте, если ему повысят оклад. То есть работодателю нужно дать понять, что вы готовы остаться в его компании только при увеличении зарплаты.

Буянова посоветовала общаться с начальством мягко и тактично, отказавшись от попыток «взять нахрапом». При этом если начальство не ценит сотрудника, то оно и не повысит ему зарплату, а просто скажет «Ну и уходи!», заметила юрист.

Ранее россияне назвали категорию граждан с самыми несправедливо высокими зарплатами. Список возглавили чиновники, топ-менеджеры, риелторы и финансистов. За ними последовали юристы, менеджеры по продажам и IT-специалисты.