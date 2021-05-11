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Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих россиян

Праймиещё 9
6 часов назад
Россиянам, кто еле сводит концы с концами, не стоит заниматься инвестированием, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.
Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что это худший вид заработка для малоимущих граждан страны.
Он посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием: в такой ситуации вложения в ценные бумаги "принесут не очень много".
"Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения", — отметил Колганов.
Экономист считает, что такое инвестирование подходит людям с доходами выше средних.
"Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить", — пояснил он и добавил, что надежный доход могут обеспечить три вида вложения.
Это недвижимость, облигации федерального займа, корпоративные облигации крупных эмитентов.
Ранее россияне заметили падение своих доходов на четверть. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам.
Ранее россияне возглавили антирейтинг по возможности делать накопления. Только 55% опрошенных граждан России сообщили, что хотели бы увеличивать сберегаемые ежемесячно средства.
Личный счет,Андрей Колганов,МГУ,Вечерняя Москва,
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