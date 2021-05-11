Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих

Россиянам, кто еле сводит концы с концами, не стоит заниматься инвестированием, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" ведущий научный сотрудник МГУ , доктор экономических наук Андрей Колганов

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Он отметил, что это худший вид заработка для малоимущих граждан страны.

Он посоветовал россиянам с низким уровнем доходов не заниматься инвестированием: в такой ситуации вложения в ценные бумаги "принесут не очень много".

"Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения", — отметил Колганов.

Экономист считает, что такое инвестирование подходит людям с доходами выше средних.

"Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить", — пояснил он и добавил, что надежный доход могут обеспечить три вида вложения.

Это недвижимость, облигации федерального займа, корпоративные облигации крупных эмитентов.

Ранее россияне заметили падение своих доходов на четверть. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам.