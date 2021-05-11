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ЦБ хочет блокировать счета россиян, чтобы бороться с мошенниками

Ura.Ru
1 час назад
Центробанк России планирует мгновенно замораживать счета, оказавшиеся в руках злоумышленников, чтобы предотвратить кражи средств россиян. Об этом сообщил замначальника департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
ЦБ начнет блокировать спорные суммы на счетах
Фото: ТАССТАСС
«Предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего», — цитирует Сычева газета «Известия».
Отмечается, что благодаря этому в большинстве случаев можно предотвратить похищение денег.
Сычев рассказал, что в половине случаев мошенники похищают деньги через час после того, как получили данные от него. Только 3% злоумышленников тратят более суток на похищение средств, поэтому счета необходимо блокировать по первому требованию пострадавшего, уверен Сычев.
Ранее сообщалось, что хакеры получили возможность красть деньги с кредитных карт россиян чрез интернет, передает «Утро.ру». Кибермошенники также воруют и персональные данные граждан, уточняет «Дни.ру».Часто мошенники звонят пенсионером под видом знакомых, пытаясь застать пожилого человека врасплох.
Личный счет,Центральный банк России,Ytro.ru,газета "Известия",
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