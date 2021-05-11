ЦБ начнет блокировать спорные суммы на счетах

Отмечается, что благодаря этому в большинстве случаев можно предотвратить похищение денег.

Сычев рассказал, что в половине случаев мошенники похищают деньги через час после того, как получили данные от него. Только 3% злоумышленников тратят более суток на похищение средств, поэтому счета необходимо блокировать по первому требованию пострадавшего, уверен Сычев.