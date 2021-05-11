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В России спрогнозировали рост цен на электричество

Артём Кульша
3 часа назад
В России будут расти оптовые цены на электроэнергию. Об этом сообщает «Коммерсант».
В России спрогнозировали рост цен на электричество
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По запросу Федеральной антимонопольной службы регулятор энергорынков «Совет рынка» обновил прогноз одноставочной стоимости опта для промышленных потребителей (плата за мощность и цена электроэнергии без сетевых тарифов и сбытовой маржи) до 2025 года.
Согласно новому прогнозу, в 2021 году в европейской России и на Урале цена может вырасти на 5,87%, а в 2022-м — на 5,62%, в Сибири — на 15,39% и 6,84% соответственно.
В ФАС сообщили, что увеличение стоимости электроэнергии на оптовом рынке связано главным образом с надбавками к стоимости мощности.
В Министерстве энергетики отметили, что «Совет рынка» прогнозирует рост конечных цен (с сетевым тарифом и сбытовой надбавкой) в европейской России и на Урале в 2021–2022 годах примерно на уровне инфляции.
Согласно прогнозу регулятора энергорынков, после 2023 года рост оптовых цен на электроэнергию замедлится. Сергей Роженко из КПМГ высказал мнение, что после 2025-го рост цен ускорится из-за запуска новых инвестиционных программ.
«России, чтобы окончательно не растерять конкурентное преимущество, целесообразно снижать тарифно-ценовую нагрузку электроэнергетики на экономику по принципу "инфляция минус", а не ограничиваться уровнем инфляции», — заявили в «Сообществе потребителей энергии».
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