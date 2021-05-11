В России спрогнозировали рост цен на электричество

В России будут расти оптовые цены на электроэнергию. Об этом сообщает
«Коммерсант».
По запросу Федеральной антимонопольной службы
регулятор энергорынков «Совет рынка» обновил прогноз одноставочной стоимости опта для промышленных потребителей (плата за мощность и цена электроэнергии без сетевых тарифов и сбытовой маржи) до 2025 года.
Согласно новому прогнозу, в 2021 году в европейской России и на Урале цена может вырасти на 5,87%, а в 2022-м — на 5,62%, в Сибири — на 15,39% и 6,84% соответственно.
В ФАС сообщили, что увеличение стоимости электроэнергии на оптовом рынке связано главным образом с надбавками к стоимости мощности.
В Министерстве энергетики
отметили, что «Совет рынка» прогнозирует рост конечных цен (с сетевым тарифом и сбытовой надбавкой) в европейской России и на Урале в 2021–2022 годах примерно на уровне инфляции.
Согласно прогнозу регулятора энергорынков, после 2023 года рост оптовых цен на электроэнергию замедлится. Сергей Роженко из КПМГ высказал мнение, что после 2025-го рост цен ускорится из-за запуска новых инвестиционных программ.
«России, чтобы окончательно не растерять конкурентное преимущество, целесообразно снижать тарифно-ценовую нагрузку электроэнергетики на экономику по принципу "инфляция минус", а не ограничиваться уровнем инфляции», — заявили в «Сообществе потребителей энергии».