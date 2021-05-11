В Госдуме допустили увеличение штрафов за безбилетный проезд

В пояснительной записке к законопроекту Минтранса «О внесении изменений в статьи 11.18 и 11.19 КоАП» говорится, что в 22 субъектах административной ответственности за безбилетный проезд и вовсе нет. В ряде регионов некоторые законы в части ответственности утратили силу.
Согласно нормам КоАПа, в настоящее время штраф составляет 100 рублей, но уже в мае парламент займется рассмотрением законопроекта, который отменяет данное наказание. Что касается полномочий по установлению штрафа, то Минтранс планирует окончательно передать их регионам.
Законопроект уже поддержал комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы.
Реализация данной инициативы привет к «чехарде» и злоупотреблениям, опасается зампред фракции ЛДПРЯрослав Нилов.
«Понятно, что эти штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьезнее», — приводят «Известия» слова депутата.
Видит риски в нововведениях и первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФНиколай Арефьев. По его мнению, в решениях регионов будут наблюдаться перекосы.