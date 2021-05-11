В Госдуме допустили увеличение штрафов за безбилетный проезд

Согласно нормам КоАПа, в настоящее время штраф составляет 100 рублей, но уже в мае парламент займется рассмотрением законопроекта, который отменяет данное наказание. Что касается полномочий по установлению штрафа, то Минтранс планирует окончательно передать их регионам.