Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Госдуме допустили увеличение штрафов за безбилетный проезд

Лера Букина
4 часа назад
В России может увеличиться штраф за безбилетный проезд в автомобильном и городском наземном электротранспорте. Об этом «Известиям» сообщили в Госдуме.
В Госдуме допустили увеличение штрафов за безбилетный проезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пояснительной записке к законопроекту Минтранса «О внесении изменений в статьи 11.18 и 11.19 КоАП» говорится, что в 22 субъектах административной ответственности за безбилетный проезд и вовсе нет. В ряде регионов некоторые законы в части ответственности утратили силу.
Согласно нормам КоАПа, в настоящее время штраф составляет 100 рублей, но уже в мае парламент займется рассмотрением законопроекта, который отменяет данное наказание. Что касается полномочий по установлению штрафа, то Минтранс планирует окончательно передать их регионам.
Законопроект уже поддержал комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы.
Реализация данной инициативы привет к «чехарде» и злоупотреблениям, опасается зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
«Понятно, что эти штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьезнее», — приводят «Известия» слова депутата.
Видит риски в нововведениях и первый зампред комитета по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев. По его мнению, в решениях регионов будут наблюдаться перекосы.
Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов в целом одобряет законопроект, однако считает, что за его исполнением нужен контроль.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за высадку из транспорта детей-безбилетников введут штрафы.
Личный счет,Николай Арефьев,Ярослав Нилов,Михаил Емельянов,Минтранс РФ,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Госдума,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители