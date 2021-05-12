224 тысячи рублей в месяц нужно среднему москвичу для счастья

В среднем россиянам для счастья нужно 173 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Самые высокие запросы зафиксированы у жителей Москвы, которым необходимо 224 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.
Второе место занял Владивосток, там люди хотели бы получать 200 тыс. рублей в месяц, третье – Ростов-на-Дону (195 тыс. рублей).
При этом меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (132 тыс. рублей), Оренбурга (136 тыс. рублей) и Липецка (137 тыс. рублей). Среди возрастных групп наибольший достаток необходим людям в возрасте от 35 до 44 лет, они хотят 198 тыс. рублей в месяц.
В возрастной группе от 45 лет этот показатель снижается до 195 тыс. рублей.
Наименьшие запросы – у молодежи до 24 лет, им для счастья требуется ежемесячный доход в 130 тыс. рублей. Кроме того, мужчинам нужно больше денег, чем женщинам: 192 тыс. рублей в месяц против 155 тыс. Ранее россияне рассказали, довольны ли они своей зарплатой.