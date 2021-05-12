224 тысячи рублей в месяц нужно среднему москвичу для счастья

В среднем россиянам для счастья нужно 173 тыс. рублей в месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Фото: ТАСС ТАСС

Самые высокие запросы зафиксированы у жителей Москвы, которым необходимо 224 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Второе место занял Владивосток, там люди хотели бы получать 200 тыс. рублей в месяц, третье – Ростов-на-Дону (195 тыс. рублей).

При этом меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (132 тыс. рублей), Оренбурга (136 тыс. рублей) и Липецка (137 тыс. рублей). Среди возрастных групп наибольший достаток необходим людям в возрасте от 35 до 44 лет, они хотят 198 тыс. рублей в месяц.

В возрастной группе от 45 лет этот показатель снижается до 195 тыс. рублей.