Среди первых кредитов резко выросла доля ипотеки

По итогам I квартала 2021 года доля заемщиков, которые смогли в качестве первого займа привлечь POS-кредит, оценивается в 33,2%, доля тех, кто привлек микрозаем,— в 23,7%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные IDF Eurasia.

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Данные показатели демонстрируют рост на 4,8 и 8,2 п.п. по отношению к первому кварталу 2020 года.

На рынке наблюдается ужесточение внутреннего скоринга кредиторами, потому получить существенную сумму для ряда потенциальных клиентов стало проблематично, рассказал гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков.

Как отмечается, доля тех, кто в качестве первого займа привлек ипотеку, значительно выросла — 6,4% против 2,7% в 2020 году.

Небольшое сокращение показали доли тех, кто обращался за кредитом наличными и кредитными картами в первый раз, — с 20,3% до 17,6% и с 16,2% до 12,3% соответственно.

Что касается доли тех, кто привлекает в качестве первого займа автокредит, то она сократилась больше чем вдвое: с 16,9% в I квартале 2020 года до 6,8% в I квартале 2021 года. Это связано с ростом цен на автомобили.

Некоторые используют МФО и POS-кредиты для наработки положительной кредитной истории, отмечает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Если кредит гасится своевременно, то это положительным образом влияет на кредитную историю заемщика, что позволяет ему получать дальнейшие продукты на более выгодных условиях.