В чужом кармане: сколько зарабатывает авиадиспетчер

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 34-летний Степан Л., авиадиспетчер одного из московских аэропортов. Он окончил авиационное училище и с тех пор работает по профессии.

Степан разводит самолеты, чтобы те держались на безопасном расстоянии друг от друга, помогает скоординировать действия экипажа в непогоду, выставляет наземные эшелоны и определяет очередность посадки.

«Моя мечта стать пилотом не воплотилась по разным причинам, но все равно хотелось быть причастным к этому, так и выбрал профессию. Обучение, подготовка были очень напряженными. После сдачи госэкзаменов и выпуска - стажировка в аэропорту (не меньше шести месяцев), где потом будешь работать, затем снова сдача экзаменов на получение свидетельства и первого допуска к самостоятельной работе», - рассказывает Степан.

Свою зарплату он называет достойной, но считает, что платить должны больше из-за высокой ответственности: два года назад Степан получил квалификацию авиадиспетчера первого класса, его оклад достиг 120 000 рублей, как и обещали. В США авиадиспетчеры получают более десяти тысяч долларов в месяц (около 750 000 рублей), сравнивает он.

«Между классами стаж работы должен быть не меньше трех лет, то есть первый класс - и высокий оклад - можно получить только через шесть лет работы. Есть еще надбавки за уровень английского. Но золотых гор не будет в любом случае, поэтому, если темперамент не подходит, не стоит идти в эту профессию ради денег. Просто сердце к 35 годам посадишь. Это частично ночная работа, постоянная концентрация внимания, нагрузки на нервную систему. Усидчивость должна быть как у снайпера, стрессоустойчивость. Вокруг оборудование с электромагнитными волнами. Вредная профессия», - отмечает он.

Из-за «вредности» авиадиспетчерам предоставляют много бонусов: каждые два часа они делают перерыв на отдых, пользуются ДМС, иногда получают бесплатные билеты или приобретают их по льготным тарифам, имеют доступ к льготным кредитным программам.

Плюсом Степан называет и отсутствие монотонности в своей работе: когда в одно и то же время в аэропорту оказывается множество самолетов, авиадиспетчерам нужно действовать не по шаблону, а решать головоломку.

Значительная часть зарплаты Степана уходит на аренду квартиры. Он живет с девушкой и расходы они стараются делить пополам.

Примерные траты Степана (в месяц):

На аренду жилья - 35 000 рублей

На продукты - до 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/бары) - до 15 000 рублей

На одежду и бытовые мелочи - до 5 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 5 000 рублей

На мобильную связь/интернет - 1 500 рублей