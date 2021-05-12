Вассерман раскрыл вред от выплаты россиянам 10 тысяч

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман оценил инициативу о выплате населения России безусловного базового дохода (ББД) в размере 10 тысяч рублей.

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«На уровне идеи базовый доход — сумма денег, гарантированная ежемесячно каждому гражданину его государством. Эта выплата позволит человеку чуть увереннее чувствовать себя в условиях пандемийного кризиса. Предполагается, что сумма сопоставимая с МРОТ», - сказал Вассерман в интервью РИА ФАН.

По мнению политолога, у идеи базового дохода есть свои плюсы и минусы. Один из главных минусов заключается в том, что базовый доход может создать в обществе «вредную иллюзию» о получении благ без усилий. Люди могут использовать эти деньги на «сиюминутные хотелки».

Главный позитивный эффект базового дохода же кроется в финансовых вливаниях населения в экономику, которые будут способствовать ее подъему. При этом, по словам публициста, необходимо развивать собственное производство, чтобы сделать рост экономики долгосрочным.

По мнению Вассермана, России не следует отказываться от идеи базового дохода из-за большого числа бедных в стране (12% населения). Однако перед этим необходимо подготовить к этому общество и экономику.

«Выплаты безусловного дохода необходимо предварить трансформацией экономики и социальной сферы. И добиться баланса бюджетных доходов и расходов системы социального обеспечения», - предупредил эксперт.